Już sto samolotów Airbus A350 XWB

Airbus dostarczył swój setny samolot A350 XWB w zaledwie 30 miesięcy po rozpoczęciu produkcji w grudniu 2014 r. Setnym dostarczonym samolotem jest A350-900 dla China Airlines.

Zdjęcie Airbus A350 XWB /materiały prasowe

Do dziś samoloty A350 zostały dostarczone 14 liniom lotniczym z całego świata i latają z niezwykle wysokim wskaźnikiem niezawodności operacyjnej rzędu 99 proc.



A350 XWB oferuje nowoczesną konstrukcję aerodynamiczną, kadłub i skrzydła z włókna węglowego oraz nowe, paliwooszczędne silniki Rolls-Royce. Technologie te zapewniają 25-procentowe ograniczenie spalania i emisji oraz znacznie niższe koszty utrzymania. Jako jeden z pierwszych samolotów wyposażonych w kabinę "Airspace by Airbus", A350 XWB gwarantuje wysoki komfort, dobre samopoczucie i najnowsze technologie pasażerom i załodze.



A350-1000, nowy przedstawiciel rodziny A350 XWB, jest bardzo zbliżony konstrukcyjnie do modelu A350-900. Certyfikację typu i pierwszą dostawę do klienta zaplanowano na czwarty kwartał 2017 r., a obecnie A350-1000 przechodzi intensywną, przebiegającą pomyślnie kampanię prób w locie.



Do dziś Airbus otrzymał łącznie 847 wiążących zamówień na samoloty A350 XWB od 45 klientów, co oznacza, że już teraz jest to jeden z najlepiej sprzedających się samolotów szerokokadłubowych w historii.