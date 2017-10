Jezioro Erie zmieniło kolor na zielony. Jest to wynikiem niebezpiecznego zakwitu glonów.

Zdjęcie Zakwit glonów na jeziorze Erie /materiały prasowe

Zdjęcia satelitarne zostały wykonane 26 września 2017 r. przez Operational Land Imager (OLI) umieszczony na pokładzie satelity Landsat 8. Przedstawiają one jezioro Erie w pięknym zielonym kolorze. Tegoroczny zakwit glonów po raz pierwszy nastąpił w lipcu w zatoce Maumee, a od tamtego czasu rozprzestrzenił się na wschód i północ, na zachodnie dorzecza jeziora, wzdłuż brzegów Michigan, Ohio i Ontario.



Za rozkwit glonów odpowiada nagły dopływ fosforu do jeziora ze źródeł rolniczych i przemysłowych. Ten fosfor sprawia, że algi rozmnażają się w niekontrolowany sposób - to powszechnie znany proces eutrofizacji.



Zdaniem NOAA za rozkwit glonów odpowiadają słodkowodne cyjanobakterie. Mogą wyglądać ładnie z nieba, ale wytwarzają toksyny zagrażające życiu ludzi i zwierząt.



Problem ten już wcześniej pojawiał się na jeziorze Erie. Po raz pierwszy eutrofizację zaobserwowano tam w latach 60. ubiegłego wieku