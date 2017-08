Guma 200 razy mocniejsza od stali

​Naukowcy stworzyli superwytrzymałą gumę, która jest 200 razy mocniejsza od stali. Wszystko dzięki dodaniu grafenu do standardowej gumy.

Zdjęcie Grafen w gumkach-recepturkach? To nieuniknione. Fot. Rubber Co. /materiały prasowe

Alliance Rubber Co. - 94-letnia firma z siedzibą w Ohio - przedstawiła najnowszy owoc partnerstwa z brytyjskimi naukowcami. To gumowa paski z dodatkiem grafenu. Już wkrótce mogą one zrewolucjonizować transport delikatnej elektroniki i innych przedmiotów, z którymi trzeba się ostrożnie obchodzić.



Jason Risner - dyrektor strategii biznesowej Alliance Rubber Co. - powiedział, że firma spędziła rok we współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu w Sussex, aby określić idealny stosunek grafenu do kauczuku. Za mało grafenu spowoduje, że paski nie będą wytrzymałe - za dużo odbierze im elastyczność.



Gumowe paski z dodatkiem grafenu mogą być antystatyczne, co jest bezcenne dla firm transportujących duże ilości elektroniki. Paski pokryte grafenem mogą być także osadzane na chipach RFID i zmieniać kolor w zależności od temperatury lub czasu.



Zdjęcie Grafen w połączeniu z gumą daje niebywały efekt Fot. Rubber Co. / materiały prasowe

Reklama

Dla milionów ludzi, którzy codziennie korzystają z gumek-recepturek w swoich domach, dodatek grafenu może okazać się kluczowy. Firma Alliance Rubber Co. chce docelowo dodawać grafen do każdej gumki, którą wyprodukuje.