Australijskim naukowcom udało się opracować grafen z oleju sojowego. To odkrycie radykalnie obniża koszty produkcji tego supermateriału.

Zdjęcie Dr Dong Han Seo z CSIRO prezentuje fragment grafenu /materiały prasowe

Grafen to materiał kształtem przypominający plaser miodu, a ponieważ ma jednoatomową grubość, w uproszczeniu nazywa się go mianem struktury dwuwymiaropwej. Grafen jest ponad 200 razy mocniejszy od stali i przewodzi prąd lepiej niż miedź. Za badania grafenu Andriej Gejm i Konstantin Nowosiołow z Uniwersytetu w Manchesterze otrzymali w 2010 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.



Teraz uczeni ogłosili, że mogą uzyskać grafen z oleju sojowego, co całą operację czyni znacznie bardziej opłacalną.



- Jednym z czynników ograniczających wykorzystanie grafenu jest wysoka cena w porównaniu z innymi materiałami. Jeżeli obniżymy cenę, łatwiej będzie promować zastosowania grafenu - powiedział dr Zhao Jun Han z CSIRO.



Nowa metoda zakłada ogrzewanie oleju sojowego w powietrzu do momentu, aż dzieli się on na "jednostki węgla niezbędne do syntezy grafenu". Następnie materiał jest szybko ochładzany do postaci folii niklowej. Ten proces jest prostszy i bezpieczniejszy niż stosowane do tej pory metody, które wykorzystują kompresję gazów wybuchowych i obróbkę próżniową.



Fragment wysokiej jakości grafenu o średnicy 10 cm uzyskanego w ramach obecnej technologii kosztuje ok. 1000 dol. Nowa metoda może uczynić go "znacznie tańszym".