Fizycy namierzyli kolejną kwazicząstkę

Fizycy z CERN dostrzegli pierwsze dowody istnienia kwazicząstki poszukiwanej od lat 70. ubiegłego wieku. Odderon ma składać się z nieparzystej liczby gluonów.

Gluony to bezmasowe cząstki elementarne biorące udział w oddziaływaniach silnych, polegających na wymianie gluonów między kwarkami lub między innymi gluonami. Gluony przenoszą ładunki kolorowe i nie mają ładunku elektrycznego (są obojętne elektrycznie). Gluony mogą łączyć się w pary i tworzyć związane stany, ale naukowcy nie wiedzieli, że podobne zjawiska mogą zachodzić w przypadku nieparzystej liczby gluonów. Najnowsze pomiary przeprowadzone dzięki Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów sugerują, że jest to możliwe.



- Do tej pory większość modeli zakładała, że istnieją pary gluonów - zawsze parzysta liczba. Teraz po raz pierwszy odnotowaliśmy większą liczbę zdarzeń oraz zakresy energii, które są niezgodne z tradycyjnym modelem występowania par gluonów. Nieznane stany materii mogą składać się z trzech, pięciu, siedmiu albo więcej gluonów - powiedział prof. Christophe Royon z Uniwersytetu w Kansas.



Wyniki z CERN uzupełniają Model Standardowy o dodatkowe dane. Wielki Zderzacz Hadronów będzie przeprowadzał kolejne eksperymenty, które będą miały na celu namierzenie odderonów.