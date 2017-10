Erupcje wulkaniczne wpływają na El Nino

Powszechnie wiadomo, że erupcje wulkaniczne niosą ze sobą niszczycielskie skutki. Najpotężniejsze z nich mogą uwalniać 5000 razy więcej energii niż wybuch bomby atomowej.

Najnowsze badania potwierdzają, że erupcje wulkaniczne mogą mieć duży wpływ na zmiany klimatyczne, np. wywoływać zjawisko klimatyczne znane jako El Nino. To zdarzenie pogodowe zazwyczaj występuje na wschodnim Pacyfiku i może wywoływać szereg efektów na całym świecie, od suszy w Australii po monsuny w Afryce.



Symulacje komputerowe wykazały, że duża erupcja wulkaniczna, jak np. Pinatubo na Filipinach w 1991 r. może wpływać na intensywność El Nino.



- Nie możemy przewidzieć erupcji wulkanicznych, ale kiedy już dojdzie do kolejnej, da nam to ogromną wiedzę. Potrzebujemy tylko jednego parametru - ilości dwutlenku siarki trafiającego do stratosfery. Dzień po erupcji można go zmierzyć - powiedział Alan Robock z Uniwersytetu Rutgersa.



Naukowcy są przekonani, że dwutlenek siarki wyrzucany do atmosfery powoduje odbijanie promieniowania słonecznego i obniżanie temperatury powierzchni Ziemi. Zmniejsza to gradient temperatur na Pacyfiku i wpływa na rozwój El Nino.



Od 1882 r. cztery z pięciu największych erupcji wulkanicznych zwiększały intensywność El Nino. Robock przekonuje, że znaleziony przez jego zespół wzór jest tak wyraźny, że jeżeli wydarzy się kolejna erupcja, to na jej podstawie będzie można przewidzieć wygląd El Nino nie tylko w kolejnym roku, ale także sezonowe temperatury i wzorce opadów deszczu. To może mieć ogromne znaczenie dla całej ludzkości.