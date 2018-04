Czy gwiazda Gliese 710 zniszczy Układ Słoneczny?

Układ Słoneczny może być w niebezpieczeństwie, które nadciąga z kosmosu. Astrofizycy są pewni, że w naszym kierunku nadlatuje zabłąkana gwiazda, która w końcu wywoła gigantyczne perturbacje w całym naszym systemie gwiezdnym. Nie można wykluczyć, że grawitacyjny wpływ takiego przelotu może doprowadzić nawet do zniszczenia Układu Słonecznego.

Kosmiczna katastrofa może się wydarzyć całkiem niedługo według kosmicznej skali czasu, bo już za niewiele ponad milion lat. Bliskie przejście gwiazdy Gliese 710 spowoduje niewątpliwie katastrofalne zaburzenia w orbitach obiektów znajdujących się w tak zwanym obłoku Oorta.

Skutkiem tego może być bezprecedensowe bombardowanie planet wewnętrznych, w tym Ziemi, rojami zagrażających im również obecnie licznych asteroid i komet. Chociaż obłok Oorta znajduje się w odległości od 50 000 do 100 000 jednostek astronomicznych od Słońca, to w przeszłości odpowiadał za znaczące bombardowania naszej planety kometami i innymi kosmicznym skałami.

Gwiazda Gliese 710 z gwiazdozbioru Węża, to obiekt, którego masa wynosi około 0,6 masy Słońca, ale jego cechą charakterystyczna jest to, że cały czas zbliża się do Ziemi z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na sekundę. Obecnie znajduje się jeszcze w odległości 63 lat świetlnych od nas, ale prawdopodobieństwo zbieżności orbity Gliese 710 z tą jaką ma nasz system wynosi aż 86 procent.

Nowa gwiazda może się znaleźć w okolicy orbity Plutona, ale nie wcześniej niż za 1, 45 mln lat. Astrofizycy przekonują, że takie zbliżenia wędrujących gwiazd miały już miejsce w historii obserwacji astronomicznych, również w trakcie istnienia Układu Słonecznego. W ciągu ostatnich dwóch milionów lat, zbliżyło się do nas aż dziewięć gwiazd. Niektórzy badacze wyrażają jednak poważne wątpliwości, co do poprawności wyliczeń odnośnie orbity gwiazdy Gliese 710.