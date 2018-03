Bioterroryzm to największe zagrożenie dla ludzkości

Bioterroryzm to zdaniem Melindy i Billa Gatesów największe zagrożenie dla ludzkości.

Melinda i Bill Gates wielokrotnie ostrzegali, że świat jest nieprzygotowany na wybuch epidemii choroby zakaźnej, a eksperci są zgodni, że ryzyko jest wysokie. Atak bioterrorystyczny jest najgorszym, co może wydarzyć się w ciągu najbliższych 10 lat.



- Zdarzenie bioterrorystyczne może rozprzestrzenić się bardzo szybko, a my nie jesteśmy na to przygotowani. Wystarczy spojrzeć na liczbę osób, które każdego dnia opuszczają Nowy Jork i podróżują po całym świecie. Dzisiaj nie ma on granic - powiedziała Melinda Gates.



Melinda i Bill Gatesowie przekonują, że choroby - zarówno zakaźne, jak i przewlekłe - są największym zagrożeniem zdrowia publicznego, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć. I chociaż można mieć nadzieję na postępy w zakresie walki z chorobami przewlekłymi, wciąż nie jesteśmy przygotowani na leczenie epidemii chorób zakaźnych.



Bill Gates wielokrotnie mówił, że uważa pandemię za największe bezpośrednie zagrożenie dla ludzkości.



- Niezależnie od tego, czy dzieje się to przez dziwactwo natury, czy przez działania terrorystów, epidemiolodzy twierdzą, że szybko poruszający się patogen może zabić ponad 30 mln ludzi w niecały rok. Istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że świat dozna działań takiego patogenu w ciągu następnych 10-15 lat - powiedział Bill Gates.



Sto lat temu, pandemia grypy z 1918 r. zabiła około 50 mln ludzi na całym świecie, czyniąc z niej jedno z najbardziej śmiercionośnych wydarzeń w naszej historii. Podobne wydarzenie jest tylko kwestią czasu.



- Zarówno naturalne, jak i celowe zagrożenia biologiczne stanowią poważne zagrożenie i zasługują na uwagę naszego kraju - powiedział David Rakestraw, kierownik programowy nadzorujący bezpieczeństwo chemiczne, biologiczne i materiałów wybuchowych w Lawrence Livermore National Laboratory.



Eksperci uważają, że poważny atak bioterrorystyczny jest mało prawdopodobny ze względu na ogromną złożoność takiego przedsięwzięcia. Ale tylko kwestią czasu jest zanim ludzkość doświadczy kolejnego wybuchu niebezpiecznej choroby.



Melinda Gates dodała, że powinniśmy mieć organizację taką jak CDC, ale z naciskiem na działania bioterrorystyczne.