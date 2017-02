Bill Gates nakłania do opodatkowania robotów

Nadchodzi era autonomicznych robotów i sztucznej inteligencji. Maszyny coraz częściej będą zabierać ludziom pracę, dlatego Bill Gates proponuje ich opodatkowanie.

Zdjęcie Czy opodatkowanie robotów jest konieczne? /AFP Technauka Bill Gates: Nie jesteśmy przygotowani na ataki bioterrorystyczne

W niedalekiej przyszłości miejsca pracy będą wyglądały zupełnie inaczej niż kilka dekad temu. Mimo iż wciąż jest wiele zawodów, których roboty nie będą w stanie wykonywać jeszcze przez długi czas, to w fabrykach pojawiają się one nagminnie. W 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała uznanie robotów przemysłowych za "elektronicznych ludzi", którzy płaciliby podatki tak jak my. Koncepcja ta została odrzucona, ale Bill Gates uważa, że rozwiązałaby ona wiele potencjalnych problemów.



Gates sprecyzował, że jego zdaniem rząd powinien opodatkować firmy używające robotów, co zwolniłoby nieznacznie proces automatyzacji i tym samym dało społeczeństwu czas na dostosowanie się do nowych realiów.



- Nie sądzę, by firmy wykorzystujące roboty przemysłowe były oburzone faktem, że muszą płacić od nich podatek. To dobry pomysł - powiedział Gates.



Plan Gatesa nie oznacza, że nie jest on zwolennikiem robotyzacji, ale uważa, że proces ten powinien zachodzić nieco wolniej.



- Na początku ubiegłego wieku w USA większość siły roboczej była zaangażowana w pracę na gospodarstwach rolnych. Nie byliśmy wielkim eksporterem, ledwie mogliśmy wykarmić nasz kraj. Dzisiaj mniej niż 2 proc. siły roboczej pracuje na farmach, a mimo to USA jest wielkim eksporterem żywności - dodał Gates.



To zasługa głównie kontrolowanych przez człowieka maszyn, które w przyszłości będą autonomiczne. Takie zjawisko obserwujemy jednak wciąż tylko w kilku branżach. Nagłe zastąpienie ludzi maszynami byłoby jednak procesem zbyt chaotycznym, by jego przeprowadzenie było opłacalne. W tym przypadku zmiany powinny być wprowadzane stopniowo.



- Opodatkowanie to z pewnością lepszy sposób poradzenia sobie z tą sytuacją, niż całkowity zakaz korzystania z robotów - dodał Gates.



Koncepcja Billa Gatesa wydaje się pokrywać z wizją Elona Muska, który uważa, że ludzie będą musieli połączyć się z maszynami, by konkurować z robotami pod kątem efektywności i bezpieczeństwa pracy.