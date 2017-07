Airbus testuje drona SAGITTA

Airbus pomyślnie zakończył testy drona SAGITTA w Afryce Południowej. Dzięki temu seryjna produkcja bezzałogowych statków powietrznych przez Airbusa jest coraz bliżej.

Zdjęcie Airbus już testuje swój najnowszy samolot bezzałogowy /materiały prasowe

Airbus Defence and Space pomyślnie przetestował nowy typ samolotu, który pomoże uruchomić seryjną produkcję przyszłych bezzałogowych statków powietrznych (UAV). Bezzałogowy demonstrator o napędzie odrzutowym o nazwie SAGITTA autonomicznie leciał wstępnie zaprogramowanym kursem przez siedem minut nad poligonem doświadczalnym w Overbergu w Afryce Południowej. Podczas prób innowacyjna konstrukcja typu "latające skrzydło" zademonstrowała doskonałe właściwości lotne. Lot ten oznaczał pomyślne zakończenie pierwszej fazy prób, która obejmowała również szeroką serię testów naziemnych.



Demonstrator jest rezultatem inicjatywy "Open Innovation"/SAGITTA podjętej przez Airbus w 2010 r. W ramach projektu Airbus współpracuje nad zaawansowanymi technologiami lotów bezzałogowych z politechnikami w Monachium i Chemnitz, Uniwersytetem Federalnych Sił Zbrojnych w Monachium, Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Ingolstadt oraz Niemieckim Centrum Lotniczo-Kosmicznym (DLR). Projekt rozpoczął się od studium wykonalności konfiguracji latającego skrzydła.



Do kryteriów programu należał wysoki stopień autonomii, zmienne parametry misji oraz niski poziom wykrywalności. Aby to osiągnąć, międzyinstytucjonalny zespół badawczy wykorzystał metody zaczerpnięte z badań akademickich i przemysłowych, rozwijając je i łącząc z rozwiązaniami do zastosowań przemysłowych. Airbus wspomagał ciągłą wymianę wiedzy między ekspertami, doktorantami i deweloperami w fazie opracowywania projektu. Ponadto firma udostępniła zasoby przemysłowe potrzebne do zintegrowania technologii demonstratora w Centrum Wojskowych Systemów Lotniczych Airbus Defence and Space w Manching w Niemczech.



Prototyp statku SAGITTA został zbudowany w skali 1:4 i mierzy 3 na 3 metry. Ma konstrukcję latającego skrzydła i jest napędzany dwiema turbinami o ciągu 300 N. Jego maksymalna waga startowa to 150 kg. Niska wykrywalność drona wynika przede wszystkim z jego kształtu. Kadłub zbudowano w całości z kompozytu węglowego (CFC) z wykorzystaniem kilku nowych procesów produkcyjnych. Z wyjątkiem hamulców, jest to "elektroniczne urządzenie latające" kontrolowane przez siłowniki elektromechaniczne zamiast elementów hydraulicznych. Mimo że sam demonstrator nie jest produktem przeznaczonym do seryjnej produkcji, Airbus Defence and Space i jego nowi partnerzy wykorzystują go do uzyskania ważnych informacji o nowych technologiach lotów bezzałogowych oraz w celu rozwinięcia produktów następnej generacji do etapu dojrzałości operacyjnej.