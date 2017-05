Airbus ACJ330neo - nowy prywatny samolot pasażerski

​Airbus Corporate Jets rozpoczął sprzedaż prywatnej wersji nowego samolotu A330neo, który łączy silniki nowej generacji, usprawnienia aerodynamiczne i inne ulepszenia, aby zapewnić jeszcze większy komfort lotu, efektywność oraz naprawdę globalny zasięg.

Zdjęcie Airbus ACJ330neo /materiały prasowe

Wersja o nazwie ACJ330neo będzie mogła przewieźć 25 pasażerów na odległość 9400 mil morskich (17 400 km) lub pozostawać w powietrzu przez 20 godzin, co wystarczy na lot bez międzylądowań z Europy do Australii.



ACJ330 oferuje bardzo przestronną kabinę, w której łatwo mieszczą się obszary konferencyjne/restauracyjne, prywatne biuro, sypialnia, łazienka oraz fotele dla gości, i którą można w pełni dostosować do potrzeb klienta. Airbus, który w ciągu kilku dekad dostarczył około 70 wykonanych na zamówienie kabin, ma niezrównane doświadczenie w tej dziedzinie.



A330 to najlepiej sprzedający się szerokokadłubowy samolot pasażerski na świecie, który za sprawą pomysłowych innowacji obecnie oferuje jeszcze więcej możliwości. Jest również dostępny w wersji transportowej, jako wielozadaniowy tankowiec/transportowiec oraz jako odrzutowiec korporacyjny.



Do najnowszych ulepszeń A330 należą silniki Rolls-Royce Trent 7000 nowej generacji, końcówki skrzydeł typu Sharklet oraz zwiększona maksymalna masa startowa, która zapewnia znacznie większy udźwig i zasięg. Inne nowe funkcje to opcjonalny pokładowy system nawigacji po porcie lotniczym (OANS), który przypomina GPS w samochodzie, oraz system zapobiegający przekroczeniu drogi startowej (ROPS), za który firmy ubezpieczeniowe oferują niższe składki.

Zdjęcie Airbus ACJ330neo / materiały prasowe

Podobnie jak wszystkie airbusy, ACJ330 oferuje system automatycznego lądowania kategorii 3B oraz inne dodatkowe funkcje w standardzie, i jak wszystkie produkowane dziś airbusy ma ujednolicony kokpit, na który uprawnienia zdobyło już 100 000 pilotów. ACJ330 oferuje też opcjonalne podwójne wyświetlacze HUD i tak jak inne samoloty z tej rodziny cechuje się wyjątkową niezawodnością, ponieważ wywodzi się z lotnictwa pasażerskiego.



Airbus A330 i A340, które powstają w ramach wspólnego programu, to najlepiej sprzedające się samoloty szerokokadłubowe na świecie. Ponad 170 klientów i operatorów złożyło dotychczas ponad 2000 zamówień na samoloty z tej rodziny.