91 nowych wulkanów odkrytych pod lodami Antarktyki

​Naukowcy znaleźli 91 wulkanów ukrytych pod lodami Antarktyki. To istne piekło na Ziemi. I do tego zamarznięte.

Zdjęcie Erebus /materiały prasowe

Zespół uczonych z Uniwersytetu w Edynburgu odkrył skupisko 91 wulkanów pod pokrywą lodową Antarktyki. Dołączają one do 47 już znanych ognistych gór, sprawiając, że jest to największe skupisko wulkanów na świecie.



Nowo odkryte wulkany "są szeroko rozpowszechnione w głębokich basenach Antarktyki Zachodniej, a ich szczególną koncentrację można zauważyć wzdłuż osi centralnej 3000 km na zachód od Ryftu Zachodnioantarktycznego". System wulkanów odkryto dzięki pomiarom satelitarnym i technikom radarowym. Fakt, że większość z wulkanów ma stożkowe kształty sugeruje, że są one całkiem młode



Na Antarktyce występuje kilka uśpionych i aktywnych wulkanów, spośród których najbardziej spektakularnie prezentuje się Erebus. Około 100 mln lat temu na Antarktydzie nie było lodu, a kontynent był pokryty bujnymi lasami deszczowymi i bagnami. Kiedy jednak przyszła epoka lodowcowa, wulkany zostały przysypane lodem i śniegiem.



Część wulkanów ukrytych pod pokrywą lodową jest aktywna. Stopniowe ocieplanie klimatu i topnienie lodowców może odsłaniać kominy wulkaniczne, czyniąc je podatniejszymi na erupcję.