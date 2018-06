Zwierzęta o białym futrze zagrożone wyginięciem

Badania przeprowadzone na białych łasicach długoogonowych wskazują, że zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do wymarcia gatunków obdarzonych zimowym płaszczem.

Zdjęcie Czy zwierząt zmieniających futro na zimę będzie coraz mniej? /123RF/PICSEL

Wiele zwierząt zmienia futro na zimę, zastępując wiosenno-letnie brązowe płaszcze czymś, co pomaga im wtopić się w śnieżny krajobraz. Polscy naukowcy odkryli niepokojącą zależność między malejącą liczbą dni z pokrywą śnieżną w Europie Wschodniej a spadkiem populacji białych łasic długoogonowych, co sugeruje, że zwierzęta o białym futrze są zagrożone wyginięciem z powodu zmian klimatycznych.



Naukowcy badali dwa podgatunki łasic Mustela nivalis: Mustela nivalis nivalis, który zimą zmienia kolor futra na biały i Mustela nivalis vulgaris, który tego nie robi. Oba występują powszechnie w Puszczy Białowieskiej. Okazało się, że liczba zaobserwowanych łasic o białym futrze zmniejszyła się dramatycznie w latach 1997-2007 w porównaniu do tych z brązowym futrem. Różnica wynosiła aż 20 proc., przy czym liczba ośnieżonych dni spadała z 80 do 40 dni. Uczeni doszli do wniosku, że korelacja między tymi zależnościami na pewno istnieje.



Współczesna nauka zna około 22 gatunków zwierząt, które zimą zmieniają zabarwienie futra na białe, m.in. zające polarne, chomiki syberyjskie czy pardwy. Liczebność wszystkich tych zwierząt może radykalnie spadać ze względu na skróconą liczbę ośnieżonych dni wywołanych przez zmiany klimatyczne.