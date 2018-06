W starożytnym grobie znaleziono szczątki nieznanego gibona

W starożytnych grobowcach zazwyczaj znajduje się złoto i klejnoty, ale w Chinach odkryto 2300-letni sarkofag z zupełnie innym skarbem. Wśród konwencjonalnych artefaktów naukowcy odkryli czaszkę nieznanego, wymarłego rodzaju gibona.

Szczątki gibona Junzi imperialis znalezione w Chinach

Kości zostały wydobyte z jednego z 12 dołów zlokalizowanych w starożytnym grobowcu odkrytym w 2004 r. w chińskiej prowincji Shaanxi. Zawierały one szczątki różnych zwierząt - lampartów, rysi, czarnych niedźwiedzi, żurawi i bydła domowego. Ale to, co najbardziej zainteresowało brytyjskich naukowców, to czaszka gibona.



W starożytnych Chinach gibony były uznawane za szlachetne stworzenia, a więc ich znaczenie kulturowe było duże. W dynastii Zhou były one zwierzętami o wysokim statusie.



Ze względu na wilgotny klimat, w którym żyją współczesne gibony, starożytne kości tych małp są rzadko spotykane. Ale podczas badania szczątków z Shaanxi uczeni doszli do zaskakującego wniosku. Nie tylko znaleźli kości nie należące do żadnego znanego dzisiaj gatunku gibona, ale zaklasyfikowali go do nowego rodzaju.



Opisując nowy rodzaj i gatunek - Junzi imperialis - naukowcy postanowili prześledzić historię tej małpy. Uważa się, że wyginął ok zaledwie 300 lat temu z powodu ludzkich polowań i utraty siedlisk.



- Nasze odkrycie i opis Junzi imperialis sugeruje, że nie doceniamy wpływu ludzi na różnorodność naczelnych. Wyniki te pokazują, że potrzebna jest większa międzynarodowa współpraca w celu ochrony żyjących populacji gibonów na wolności - powiedział dr Samuel Turvey zSL.