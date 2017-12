Odkryto nowy gatunek prehistorycznego delfina

Dobrze zachowana czaszka młodego osobnika odkryta niedawno w Ekwadorze należy do nowego gatunku starożytnego delfina nazwanego Urkudelphis chawpipacha.

Zdjęcie Odkryto nowy gatunek delfina z Ekwadoru /materiały prasowe

Skamieniałość odkryto w pobliżu miasteczka Montañita w prowincji Santa Elena, tropikalnym rejonie Ekwadoru. Naukowcy uważają, że liczy ona 24-26 mln lat. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie "PLOS One".



Jest to jeden z nielicznych przykładów pozostałości delfina w tropika. Większość z nich odkryto w bardziej umiarkowanych regionach, takich jak Południowa Karolina, Oregon, Hokkaido czy Nowa Zelandia. To pierwsze takie znalezisko w Ekwadorze.



Badacze datują czaszkę na epokę oligoceńską, która trwała od 33,9 do 22 mln lat temu. W tym okresie klimat Ziemi był chłodniejszy, przez co była większa różnorodność flory i fauny. Wiele współczesnych zwierząt zaczęło pojawiać się po tym czasie. W oceanach stworzenia morskie zdolne do przetrwania w niskich temperaturach zaczęły przemieszczać się na północ i na południe, z dala od równika, gdzie było łatwiej im przetrwać.



Czaszka jest mała i prawdopodobnie należała do młodego osobnika. Krótsze i szersze kości z przodu skamieniałości odróżniają ją od innych gatunków delfinów z tego obszaru i pokazują, że to nie tylko nowy gatunek, ale także nowy rodzaj - prawdopodobnie przodkowie współczesnej rodziny suzowatych.



Nazwa Urkudelphis chawpipacha to mieszanka czterech słów greckich i keczua. Keczua jest jednym z 10 języków ojczystych występujących w Ekwadorze.



Odkrycie może pomóc nam lepiej zrozumieć pojawienie się Przesmyku Panamskiego. Jego pojawienie się miało duży wpływ na prądy oceaniczne i atmosferyczne, a ostatecznie także na klimat i bioróżnorodność.