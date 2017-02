Odkryto najstarszego przodka człowieka

Odkryto najstarszego znanego przodka człowieka. Ślady istoty sprzed 540 mln lat są "znakomicie zachowane".

Zdjęcie Saccorhytus /materiały prasowe

Mikroskopowe zwierzęta morskie są najwcześniejszym znanym nam etapem ewolucji, która doprowadziła do ryb i w końcu - także do ludzi. Szczegóły odkrycia dokonanego w Chinach zostały opublikowane w "Nature".



Naukowcy twierdzą, że Saccorhytus jest najbardziej prymitywnym przykładem kategorii organizmów nazywanych wtóroustymi, z których wywodzi się wiele gatunków zwierząt, w tym kręgowce. Saccorhytus był niewielkich rozmiarów - miał ok. milimetra długości i żył najprawdopodobniej między ziarnami piasku na dnie morza.



Nie odnaleziono żadnych dowodów sugerujących, że mikroskopijne zwierzę miało odbyt, w związku z czym jego odżywianie i wydalanie odbywało się przy pomocy tego samego otworu. Badania zostały przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców z Wielkiej Brytanii, Chin i Niemiec.



- Skamieniałości, które badaliśmy gołym okiem wyglądają jak małe czarne ziarenka. Pod mikroskopem ich poziom szczegółowości był oszałamiający. Uważamy, że jako jeden z pierwszych wtóroustych, Saccorhytus może być prymitywnym przodkiem wielu gatunków, w tym ludzi. Wszystkie wtórouste miały wspólnego przodka i uważamy, że właśnie go znaleźliśmy - powiedział Simon Conway Morriz z Uniwersytetu w Cambridge.



Wtórouste to klad zwierząt o dwubocznej symetrii, u których w rozwoju embrionalnym z pragęby powstaje otwór odbytowy. Pragęba przejmuje funkcje odbytu lub zanika, a na jej miejscu wtórnie formuje się odbyt. Otwór gębowy powstanie na brzusznej stronie zarodka. Do wtóroustych zalicza się: szkarłupnie, półstrunowce, strunowce, Xenoturbellida. Do tej pory odkrywane grupy wtóroustych datowano na 510-520 mln lat temu. Już wtedy zaczęły różnicować się z nich także kręgowce.

- Saccorhytus daje nam wgląd na pierwsze etapy ewolucji grupy, która doprowadziła do ryb, a ostatecznie także ludzi - powiedział Degan Shu, który znalazł szczątki.



Saccorhytus miał ciało pokryte cienką, stosunkowo elastyczną skórą i występowały u niego prymitywne mięśnie, przez co naukowcy sugerują, że zwierzę przemieszczało się wijąc. Najbardziej charakterystyczną cechą tego organizmu jest duża jama ustna w stosunku do reszty ciała. odżywianie zachodziło prawdopodobnie przez zagarnianie drobnych resztek, a nawet innych, mniejszych stworzeń. Interesujące są także stożkowate struktury występujące na ciele istoty - niektórzy naukowcy sugerują, że może to być bardzo wczesna wersja skrzeli.