Odkryto mrówki z metalowym rogiem na głowie

Odkryto nowy gatunek prehistorycznej "piekielnej mrówki" z metalowym rogiem służącym do nakłuwania i wysysania krwi ze swoich ofiar.

Zdjęcie Linguamyrmex vlad /materiały prasowe

Linguamyrmex vlad to nowo opisany gatunek mrówki. Część "vlad" w nazwie odnosi się do księcia Włada III Palownika, lepiej znanego jako Drakula.



Mrówki Linguamyrmex vlad żyły w okresie późnej kredy, ok. 98,9 mln lat temu. Pojedynczy osobnik mierzył zaledwie kilka milimetrów długości. Podobnie jak większość gatunków mrówek z kredy, gatunek ten znacząco różni się od współczesnych osobników.



Niewielki okaz uwieczniony na zdjęciu został znaleziony w bursztynie w kopalni w dolinie Hukawng w Birmie. To miejsce słynące z dużych i pięknych bursztynów. Naukowcy z Instytutu Technologicznego w New Jersey i Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej użyli promieni X, mikroskopu świetlnego i tomografii komputerowej, w celu przeskanowania głowy nowo odkrytej mrówki.



Okazało się, że róg wzmocniony cząstkami metalu to broń. Organ ten pełnił funkcję klasycznej szpilki - służył do nakłuwania ciał ofiar. Preferencje pokarmowe "piekielnych mrówek" widać także w budowie anatomicznej ich aparatu szczękowego - naukowcy dostrzegli tam niewielkie rurki idealne do zasysania hemolimfy, która wypełnia ciała owadów.



Odnaleziony niedawno okaz Linguamyrmex vlad można oglądać już w Amerykańskim Muzeum Historii Naturalnej. Gatunek ten łączy się z sześcioma innymi gatunkami antycznych mrówek Gerontoformica, z których cztery odkryto w Birmie, a pozostałe dwa we Francji i Kanadzie.