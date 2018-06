Nowo odkryta krewetka jak hobbit

Naukowcy opisali dwa nowe gatunki tropikalnych krewetek, które prowadzą symbiotyczny tryb życia w płytkich wodach Pacyfiku u wybrzeży Indonezji.

Zdjęcie Odontonia bagginsi /Fot. Charles Fransen /materiały prasowe

Zwierzęta zostały znalezione w 2009 r. w przybrzeżnych rafach wokół wysp Tidore i Ternane, które wchodzą w skład grupy Moluków.



Ciało jednego z nowo odkrytych skorupiaków morskich należące do rodzaju Odontonia ma mnóstwo cienkich włosów na końcach ośmiu pereopodów - fragmentów ciała, które można by porównać ze stopami. Naukowcy postanowili, by nowy gatunek nazwać Odontonia bagginsi. Nazwa ta pochodzi oczywiście od Bilbo Bagginsa, przedstawiciela rasy hobbitów, których jedną z cech charakterystycznych jest obecność mocno owłosionych stóp, podobnie jak u krewetek.



Drugi gatunek otrzymał znacznie mniej ekscytujacą nazwę - Odontonia plurellicola.



O. plurellicola ma 1,3-1,55 mm długości i podobnie jak wszystkie gatunki Odontonia ma gładkie ciało. O. bagginsi jest nieco większy, bo jego ciało może mieć nawet 3,4 mm długości. Oba nowo opisane gatunki żyją w pacyficznych rafach koralowych.