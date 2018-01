Koty jak ludzie - mogą być prawo- i leworęczne

Najnowsze badania pokazują, że koty wykazują preferencje korzystania z lewej lub prawej łapy. Co ciekawe, skłonność do używania jednej łapy jest zależna od płci - samce wolą korzystać z lewej, a samice z prawej łapy.

Zdjęcie Koty także wolą używać prawej lub lewej łapy /© Glowimages

Naukowcy z Queen's University Belfast w Wielkiej Brytanii przeanalizowali spontaniczne i przymusowe ruchy kończyn u kotów. W badaniu wzięły udział 44 koty, z których 24 osobniki to samce, a 20 to samice. Podczas pierwszej części badania koty były obserwowane w domu przez trzy miesiące, a informacje zbierano w trakcie codziennych czynności. Właściciele zauważyli preferencje łapy, gdy ich zwierzę schodziło z łóżka lub nadepnęło na nieznany przedmiot, a także podczas spania na prawej lub lewej stronie ciała. W każdym miesiącu zarejestrowano od 15 do 20 czynności związanych z ruchami kończyn.



Po zbadaniu "spontanicznej" aktywności, naukowcy przebadali także "wymuszoną" aktywność zwierząt, w której koty musiały sięgać i chwytać jedzenie z poziomu trzypiętrowej wieży. Koty miały pięćdziesiąt prób złowienia smakołyków, a naukowcy zapisali dominującą łapę w każdym przypadku.



Większość kotów ujawniła preferencję łapy, gdy schodziła po schodach (70 proc.), przechodziła nad przedmiotami (66 proc.) lub chwytała jedzenie (73 proc.). Przy wyborze miejsca do spania prefencje były nieznaczne.



Podczas gdy 90 proc. ludzi jest praworęcznych, a 95 proc. kangurów leworęcznych, u kotów wpływ na preferencje dominującej łapy ma płeć. Niemal wszystkie przebadane samce kotów były leworęczne, podczas gdy kotki praworęczne. Skąd taka różnica? Wpływ mogą mieć na to hormony, ale poddane badaniu zwierzęta zostały wykastrowane, więc nie jest to przekonujący argument.



- Wyniki coraz bardziej wskazują na różnice w architekturze neuronów u samców i samic - powiedziała Deborah Wells, współautorka badań.