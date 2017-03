Amerykanie odtajnili nagrania z testów atomowych

Armia USA ujawniła niepublikowane nigdy wcześniej nagrania z próbnych wybuchów jądrowych, przeprowadzonych w latach 1945 – 1962.

Zdjęcie Podczas testów powstało ok. 10 tys. nagrań /YouTube

Odtajnienie filmów stało się możliwe dzięki inicjatywie Grega Spriggsa, fizyka z instytutu Lawrence Livermore National Laboratory. Postanowił on zebrać nagrania, które wcześniej przechowywane były w wielu rożnych ośrodkach w całych Stanach, a następnie poddać je digitalizacji i upublicznić.

Wideo Wybuch powierzchniowego ładunku atomowego o kryptonimie Nutmeg

W latach 1945 – 1962 na pustyni w Nevadzie i na Pacyfiku armia amerykańska przeprowadziła łącznie 210 atmosferycznych prób jądrowych i to w większości one znajdują się na opublikowanych nagraniach. Łącznie podczas testów powstało ok. 10 tys. filmów, a zespołowi Spriggsa udało się dotrzeć do 6500 z nich. 4200 przekonwertowano do wersji cyfrowych, a 750 właśnie odtajniono.

Wideo Operacja Teapot - atmosferyczny ładunek Turk

Pozostałe również mają zostać ujawnione, lecz nim to nastąpi, każdy z nich musi uzyskać aprobatę specjalistów z amerykańskiej armii. Ponowna analiza starych nagrań, prowadzona przy użyciu nowoczesnych technologii cyfrowych, wykazała bowiem, że niektóre wyniki prowadzonych przed laty testów były nieprecyzyjne i wymagają weryfikacji.

Wideo Operacja Plumbbob - ładunek Diablo

Wideo Operacja Teapot - ładunek Tesla