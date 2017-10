Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018: Intel i Microsoft dostarczą rozwiązanie Windows Mixed Reality

Intel od dłuższego czasu prowadzi prace nad innowacyjnymi technologiami wirtualnej rzeczywistości. W ramach tych działań została nawiązana współpraca z firmą Microsoft, której celem jest udostępnienie nowego rozwiązania Windows* Mixed Reality szerokiej grupie użytkowników.

Zdjęcie Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018 odbędą się w koreańskim Pjongczang /materiały prasowe

Gregory Bryant, wiceprezes i dyrektor działu Client Computing Group w Intelu oraz Alex Kipman, Microsoft Technical Fellow, spotkali się wirtualnie w środowisku AltspaceVR* — popularnej platformie społecznościowej dedykowanej rzeczywistości wirtualnej - aby zademonstrować zalety najnowszego rozwiązania.

W trakcie prezentacji Gregory Bryant opowiedział o roli firmy Intel i jej dążeniu do nadania realnego kształtu koncepcjom rzeczywistości połączonej, m.in. o niedawnym wprowadzeniu na rynek procesorów Intel Core ósmej generacji. Poinformował także o realizacji projektu Windows Mixed Reality wykorzystującego technologię Intel True VR podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pjongczang 2018.

Intel True VR składa się z co najmniej 12 kamer rejestrujących w technologii stereoskopowej obraz pod kątem od 180 do 360 stopni i zapewniający wrażenie głębi, dzięki czemu widzowie mogą cieszyć się wyjątkowo dużym realizmem transmisji. Co ważne, przy pomocy tego rozwiązania odbędzie się transmisja na żywo aż 16 rozgrywek Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Obejmie ona na przykład skoki narciarskie, czy łyżwiarstwo figurowe - wszystko to z poziomu najlepszych miejsc premium na trybunach, bez wychodzenia z domu.

- Cieszymy się niezmiernie z możliwości realizacji tego przedsięwzięcia. Jesteśmy przekonani, że widzowie z entuzjazmem przyjmą możliwość uczestnictwa w wydarzeniach sportowych, obserwując je z poziomu pierwszych rzędów — stwierdził Gregory Bryant. - Igrzyska Olimpijskie i platforma AltspaceVR to projekty, które uzyskają dodatkowy wymiar dzięki technologii Windows Mixed Reality i procesorom Intel Core ósmej generacji. Będziemy udostępniać te środowiska dla szerokiego wachlarza urządzeń — od laptopów 2w1, i notebooków po komputery stacjonarne, dzięki czemu wszyscy użytkownicy będą mogli z nich korzystać.

Od czerwca Intel jest długoterminowym partnerem technologicznym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl). Co ważne, do 2024 roku będzie członkiem międzynarodowego programu sponsorskiego TOP (The Olympic Partner), a w ramach partnerstwa dostarczy innowacyjne rozwiązania wirtualnej rzeczywistości, łączności 5G, dronów, oraz technologię powtórek Intel Replay 360.