Samsung MU9002 - telewizory premium Ultra HD

Na naszym rynku debiutują telewizory MU9002 Premium UHD 4K. Samsung opisuje je jako, sprzęt przeznaczony dla "wymagających użytkowników". Co takiego oferuje ta linia telewizorów?

Zdjęcie Samsung MU9002 /materiały prasowe

W telewizorach MU9002 zastosowano zaawansowane technologie Dynamic Crystal Colour i 10-bitowy, które panel zapewniają odwzorowanie ponad miliarda kolorów, dzięki czemu barwy są nasycone i rzeczywiste, a przejścia tonalne naturalne i subtelne. Za sprawą HDR 1000 kontrast i intensywność barw są zbalansowane, co pozwala zobaczyć każdy szczegół zarówno w najjaśniejszych, jak i najciemniejszych fragmentach obrazu.

Reklama

Dzięki technologii Precision Black nawet bardzo ciemne ujęcia będą wyraziste i szczegółowe - tak prznajmniej twierdzi producent. Jest to możliwe poprzez optymalizację podświetlenia ekranu, która zwiększa kontrast. Komfort oglądania filmów podnosi panel Ultra Black, którego konstrukcja została zainspirowana budową oka ćmy - minimalizuje odbicie światła podczas oglądania, także w trakcie dnia.



Natomiast funkcja Auto Depth Enhancer zapewnia poczucie niezwykłej głębi wyświetlanego obrazu. W tym przypadku poziom kontrastu dobierany jest optymalnie dla różnych obszarów ekranu - na pierwszym i drugim planie oraz w tle.

W serii MU09002 dostępne są telewizory z zakrzywionymi ekranami w trzech rozmiarach - 49, 55 i 65 cali. Telewizory zostały zaprojektowane zgodnie z konceptem 360 stopni, co oznacza, że prezentują się równie dobrze z każdej strony.



Użytkownicy telewizorów Premium UHD MU9002 otrzymują telewizor z nową wersją systemu Tizen, i interfejsem Smart Hub. Teraz z poziomu podręcznego dolnego paska mamy dostęp do różnych źródeł, które wykrywane są automatycznie - urządzenia, takie jak soundbary, konsole czy odtwarzacze Blu-ray otrzymują swoje ikony zaraz po podłączeniu, dzięki czemu można przełączyć się między źródłami, używając do tego jednego pilota. Do współpracy z telewizorem warto też wykorzystać smartfon. Dzięki aplikacji Smart View na smartfony z system Android i iOS użytkownicy mogą przeglądać aplikacje i uruchamiać wybrane programy z poziomu swojego urządzenia mobilnego. Smart View ma nowy interfejs, który wygląda teraz praktycznie tak samo, jak Smart Hub znany z telewizorów.



Specjalnie dla użytkowników telewizorów z serii Premium UHD Samsung przygotował w prezencie pakiet Premium Smart Pack , który zapewnia dostęp do zróżnicowanej oferty filmów i seriali w Smart TV. W ramach pakietu na start oferowany jest dostęp do aplikacji Filmbox Live (na 6 miesięcy), a po kolejnych trzech miesiącach widzowie otrzymają w prezencie dostęp do rozrywki oferowanej w ramach aplikacji player.pl.