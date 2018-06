QLED Q6F - od 49 do 82 cali z kropką kwantową

Do rodziny telewizorów QLED TV (Q9F, Q8C, Q7F) w tym roku dołączyła nowa linia Q6F. Obejmuje modele z płaskim ekranem o przekątnej od 82 cali przez 75, 65,55 do 49 cali.

Zdjęcie QLED Q6F /materiały prasowe

Telewizory z linii Q6F - podobnie jak pozostałe modele QLED - wyświetlają ponad miliard odcieni barw z ich pełnym natężeniem, a to wszystko za sprawą technologii Quantum Dot. Dodatkowo, dzięki technologii HDR10+, obraz jest analizowany scena po scenie, co pozwala uzyskać wyższą jasność, lepszy kontrast i jeszcze bardziej realistyczne kolory. Innymi słowy, ujęcia prezentowane są tak, jak chciał tego twórca. Dużą rolę w optymalizacji wyświetlanego obrazu odgrywa również procesor Q Engine, który odpowiedzialny jest za mastering kolorów, kontrastu i HDR.

Q6F oferuje design zbliżony do modeli z tegorocznej serii Premium UHD. Z przodu telewizor jest praktycznie pozbawiony ramek, co sprzyja oglądaniu i potęguje wrażenia wizualne. Z tyłu umieszczone zostały gniazda, do których podłączymy zarówno zasilanie, jak i dekoder oraz dodatkowe urządzenia, takie jak soundbar, odtwarzacz Blu-ray czy konsola. Przewody z powodzeniem można ukryć w specjalnych wyżłobieniach. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań telewizor Q6F oferuje bardzo korzystny stosunek jakości do ceny.

Modele z linii Q6F zachwycają nawet wtedy, kiedy nie oglądamy ulubionego serialu czy emocjonującego wydarzenia sportowego. Tryb Ambient sprawi, że telewizor niczym kameleon dopasuje się do domowej przestrzeni. Wystarczy zrobić smartfonem zdjęcie ściany za ekranem i przesłać je do QLED TV. Po chwili na ekranie zobaczymy to, co znajduje się za telewizorem, a urządzenie niesamowicie wtopi się w otoczenie*. Co więcej, w trybie Ambient telewizor powoli także wybrać motyw tła. Ekran może stać się nośnikiem bieżących informacji, takich jak aktualna temperatura na zewnątrz czy najważniejsze wiadomości.

Nowy QLED działa na systemie operacyjnym Tizen. Jednym, niewielkich rozmiarów pilotem One Remote można obsłużyć nie tylko telewizor, lecz także większość urządzeń do niego podłączonych. Tegoroczną nowością jest aplikacja SmartThings dla smartfonów z systemem Android i iOS, która umożliwi współpracę między telewizorem a innymi urządzeniami domowymi. Ekran stanie się swoistym centrum zarządzania. I tak na przykład podczas oglądania filmu w prawnym górnym rogu ekranu będzie można zobaczyć powiadomienie o tym, że pralka właśnie skończyła cykl.