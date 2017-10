Wszystkie mecze MŚ w Rosji w Ultra HD

Nikołaj Nikiforow, szef Ministerstwa Łączności i Środków Masowego Przekazu Rosji poinformował Prezydenta Rosji, Władimira Putina o przygotowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej w Rosji do Mistrzostw Świata FIFA 2018. Najważniejsza informacja to taka, że wszystkie transmisje meczów piłkarskich Mistrzostw Świata 2018 będą emitowane w formacie Ultra HD.

Zdjęcie Mistrzostwa Świata FIFA 2018 /materiały prasowe

Rosja przygotowuje się na piłkarskie MŚ 2018, a musi zapewnić m.in. wideokonferencje, komunikację bezprzewodową, tłumaczenie zdalne, łączność satelitarną oraz specjalny format radiowy TETRA dla wszystkich organizatorów imprezy na wszystkich stadionach, gdzie będą rozgrywane mecze oraz 77 innych obiektach, które zostaną zaangażowane w MŚ.

Transmisje meczów w Rosji będą przesyłane do 183 krajów świata. Dlatego każde miasto w którym rozgrywane będą mecze, zostało wyposażone w sieć transmisji sygnałów o przepustowości 60 Gbit/s.

Na imprezach MŚ 2018 w tym samym czasie musi być udostępniona dystrybucja sygnału dla 36 nadawców międzynarodowych i obsługa 288 komentatorów, którzy mają komentować na żywo. Odwiedzający kibice na stadionach dokonają ponad 1,5 mln wywołań w sieciach stacjonarnych i komórkowych. Liczba przekazanych informacji z urządzeń przenośnych za pośrednictwem sieci Wi-Fi może wynieść około 57 TB.

W 2018 roku każdy ze stadionów MŚ otrzyma stałe połączenie światłowodowe do 240 Gbit/s. Wszystko po to, by zapewnić obsługę transmisji wszystkich meczów, po raz pierwszy w historii FIFA, w ultrawysokiej rozdzielczości (Ultra HD). Profesjonalna sieć telefonii komórkowej ma pracować nawet przy 11 tys. abonentów, np. na stadionie. Do obsługi MŚ w Rosji ma zostać użytych 13 naziemnych stacji uplink do komunikacji satelitarnej. Wdrożone ma być zdalne tłumaczenie na 9 języków oraz wideokonferencje.

