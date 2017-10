Pierwszy regularny kanał 8K od grudnia 2018

Podczas tegorocznej edycji konferencji MIPCOM rozpoczęła się trwająca godzinę prezentacja „NHK Japan: The road map for UHD”. Przedstawiciele japońskiego nadawcy publicznego poinformowali, że NHK zwiększa swoje inwestycje w 8K, by jeszcze w grudniu 2018 roku uruchomić pierwszy na świecie regularny kanał 8K.

Zdjęcie 8K za kilkanaście lat stanie się standardem /SatKurier

Yukari Hayashi, odpowiedzialna w NHK za produkcję i rozwój oferty programowej, powiedziała delegatom MIPCOM, że w grudniu 2018 roku nadawca uruchomi pierwszy na świecie kanał 8K, który będzie stanowił w Japonii uzupełnienie dla kanału 4K.

- Nasz kanał 4K będzie pokazywał 18 godzin treści dziennie, natomiast kanał 8K - 12 godzin i 10 minut treści każdego dnia. To duże zobowiązanie, więc musimy stworzyć wiele różnych rodzajów treści 8K/4K, aby być gotowym do tego poważnego zadania. Zarówno 8K jak i 4K mają swoje własne zalety. 4K łączy w sobie wysoką rozdzielczość z mobilnością, dzięki czemu nadaje się na przykład dla sportu na żywo, podczas gdy technologia 8K pozwala nam tworzyć nowy rodzaj zadziwiających treści UHD - powiedziała Yukari Hayashi. - Każdy kanał ma swoje własne aspekty i chcielibyśmy współpracować z producentami z całego świata, aby tworzyć programy, które wykorzystają te mocne strony.



NHK rozpoczął transmisje testowe w rozdzielczości 8K w dniu 1 sierpnia 2016 roku. Teraz informuje, że rozpocznie regularne nadawanie satelitarne w grudniu 2018 roku. NHK pokaże w nowym kanale 8K relacje z Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pjongczang 2018, po czym rozpocznie tour po Europie ze sprzętem 8K, by nakręcić własne treści w tej rozdzielczości. Zamierza także podjąć współpracę z innymi producentami. Wszystko to, aby stworzyć ofertę programową dla nowego kanału 8K.



NHK posiada już w swoim portfolio 8K m.in. 60-minutowy film dokumentalny dotyczący Parku Narodowego Yellowstone; projekt "Tokyo by Night" nagrany w HDR; 90-minutowy spektakl baletowy nagrany w słynnym Teatrze Maryjskim w Petersburgu z dźwiękiem 22.2-kanałowym; dokument o artyście rzeźbiarzu z Edo, Katsushika Hokusai, we współpracy z Muzeum Brytyjskim; czy dokument o Luwrze.

8K UHD (4320p) to rozdzielczość 7680 x 4320 (33,2 megapiksela). Super Hi-Vision to także dźwięk wielokanałowy 22,2, opracowany przez NHK Science & Technical Research Laboratories (wykorzystuje 24 głośniki, w tym dwa subwoofery, rozmieszczone w trzech warstwach).



Anita Kaźmierska