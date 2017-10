Czy TVP pokaże transmisje w UHD w MŚ w Rosji?

FIFA już oficjalnie potwierdziła, że wszystkie transmisje piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji World Cup 2018 zostaną wyprodukowane w UHD/HDR, a także VR 360° VOD w ramach ogólnego planu produkcji, do dyspozycji przez wszystkich nadawców, którzy kupili prawa. Jak wiadomo, w Polsce prawa do MŚ 2018 posiada Telewizja Polska. I tu należy postawić pytanie: w jaki sposób TVP zamierza wykorzystać transmisje w UHD/HDR czy VR?

Obecnie nie ma na razie żadnego polskiego kanału UHD, nie mówiąc o braku planów takiego kanału 4K w TVP.

FIFA twierdzi, że turniej MŚ 2018 w Rosji nie będzie się niczym specjalnym różnił od tych poprzednich i stale "przesuwane są granice transmisji sportowych". - Starając się pozostać na czele branży, wszystkie 64 mecze będą produkowane w Ultra High Definition z High Dynamic Range po raz pierwszy w historii. Dzięki hybrydowej konfiguracji UHD/HDR/1080p dostępne są różne formaty wideo (1080i, 1080p lub UHD HDR) w ramach jednego łańcucha produkcyjnego - przekazała FIFA. - Zastosowanie skanowania progresywnego jako podstawowego formatu produkcji i HDR zapewni gwarancję lepszej jakości obrazu wszystkim licencjobiorcom praw medialnych niezależnie od ich formatu - dodaje FIFA w swoim komunikacie.

37 kamer, z których 8 kamer z wyjściem UHD/HDR i 1080p/SDR oraz 8 kamer z 1080p/HDR i 1080p/SDR, zapewni transmisje z każdego meczu. Kolejne 8 kamer Super-slow-motion i 2 kamery Ultra-motion, kamera kablowa i kamera typu cineflex heli-cam zapewnią najwyższą jakość ujęć z każdego miejsca na każdym stadionie.



- Program transmisji UHD zyska dzięki jednej szerokokątnej kamerze głównej wraz z dźwiękiem, zaoferuje widzom UHD/HDR znacznie bogatsze doświadczenie niż kiedykolwiek - twierdzi FIFA.

Opierając się na sukcesie produkcji multimedialnej na Mistrzostwach Świata FIFA 2014 Brazylii, cyfrowa produkcja i oferty usług będą teraz integralną częścią ogólnego planu produkcyjnego. Fani będą mogli też śledzić mecze w Virtual Reality (VR) - wirtualnej rzeczywistości. - Transmisje dostępne na żywo jako 360° VOD - nowa funkcja sprawi, że 2018 FIFA World Cup Russia stanie się centrum innowacji cyfrowych - podsumowuje FIFA.



To były oficjalne komunikaty FIFA, ale co na to TVP?



Jak na razie niewiele wiadomo poza tym, że to wielki sukces! Chyba należy rozumieć to tak, że kupiono prawa i to już jest sukces? Marnie to będzie wyglądać, jeśli okaże się, że TVP nie będzie miała jak pokazać transmisji w UHD/HDR czy VR 360° VOD. Teoretycznie TVP mogłaby pokazać coś w HbbTV, ale rozwój tych usług tak naprawdę zaniechano. Równie teoretycznie TVP mogłaby się dogadać z operatorem Eutelsat lub którymś z operatorów platformy satelitarnej: nc+ lub Cyfrowym Polsatem, aby testowo wykorzystać pojemności do celów emisji w UHD/HDR.

Trzeba jednak kupić nie taki tani sprzęt do tego celu, a nie wiadomo czy TVP ma fundusze na takie śmiałe posunięcia. Miło byłoby obejrzeć polskich piłkarzy w UHD w jakiejś polskiej stacji, ale na razie to wydaje się niemożliwe. Dodać trzeba, że transmisja meczu Euro 2016 między Polską i Portugalią można było obejrzeć w UHD, ale we włoskiej platformie tivùsat. Być może Polsat, chcąc uzyskać sublicencję do części meczów, pomógłby TVP, aby nadawać mecze w UHD/HDR z jej pojemności na satelicie Eutelsat Hot Bird.



Janusz Sulisz