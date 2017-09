Stworzono syntetyczny mięsień dla realistycznych robotów

Być może już wkrótce uda się stworzyć androidy podobne do tych z serialu "Westworld". Wszystko dzięki rewolucyjnemu materiałowi, który może posłużyć za budulec mięśni syntetycznych istot.

Zdjęcie Androidy z "Westworld" nadchodzą /materiały prasowe

Naukowcy z Columbia Engineering stworzyli syntetyczny, miękki "mięsień" zdolny do podniesienia przedmiotu o ponad 1000 razy większej masie od swojej własnej. To przekroczenie "jednej z ostatecznych barier w tworzeniu realistycznych robotów".



- Robimy postępy w kierunku myślenia o robotach, ale ich ciało nadal jest prymitywne. To duży kawałek układanki i - podobnie jak w biologii - nowy mięsień może być kształtowany i przekształcany na tysiąc sposobów. Pokonaliśmy jedną z ostatecznych barier w tworzeniu realistycznych robotów - powiedział Hod Lipson, kierownik projektu z Columbia Engineering.



Materiał wytwarzany za pomocą drukarki 3D jest w stanie kurczyć się i rozkurczać jaka prawdziwy mięsień, ale nie wymaga przy tym żadnej zewnętrznej sprężarki czy wysokiego napięcia. Kiedy materiał jest podgrzewany przez niskie napięcie elektryczne, mięśnie rozszerzają się, a kiedy jego struktura jest ochładzana, dochodzi do skurczu. Syntetyczny mięsień składa się z silikonowej matrycy kauczukowej z etanolem zamkniętym w mirkopęcherzykach.



Naukowcy przetestowali już swój syntetyczny mięsień w różnych robomięśniach. Droga do komercyjnego sukcesu projektu wciąż jest jednak daleka.