VW wprowadza system komunikacji między pojazdami

Wymiana informacji między samochodami oraz pomiędzy samochodami i elementami infrastruktury drogowej to kolejny ważny krok w drodze do opracowania systemu autonomicznej jazdy. Aby to osiągnąć w 2019 roku Volkswagen wyposaży pierwszą rodzinę modeli w system komunikacji bezprzewodowej (pWLAN).

Technologia zastosowana przez Volkswagena opiera się na standardzie IEEE 802.11p (pWLAN), opracowanym przez przemysł samochodowy w celu umożliwienia bezpośredniej komunikacji pomiędzy samochodami oraz urządzeniami wchodzącymi w skład infrastruktury drogowej. Technologia ta została przetestowana na międzynarodowych rynkach przez różnych producentów aut.

Dzięki niej w ciągu kilku milisekund możliwa jest wymiana ważnych informacji, ostrzeżeń, a także danych gromadzonych przez czujniki. Obszar, w obrębie którego pojazd gromadzi ważne dane został przez to poszerzony o kilkaset metrów i pozwala zajrzeć tam, gdzie bezpośrednio nie sięgają "zmysły" samochodu. Dodatkowa korzyść dla klientów wynika z faktu, że wymiana danych odbywa się w paśmie częstotliwości przeznaczonym specjalnie do tego, by zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego. Ponieważ wymiana informacji ma lokalny zasięg, nie gromadzi się ich centralnie i są one dostępne niezależnie od zasięgu sieci telefonii komórkowej, ich odbiorcy natomiast nie ponoszą kosztów.

Pozwoli to w mniejszym lub większym stopniu rozpoznać potencjalne zagrożenia - na przykład, gdy jakiś samochód zacznie gwałtownie hamować, albo gdy czujniki auta stwierdzą gołoledź na jezdni. W ciągu kilku milisekund informację o tym można przekazać otoczeniu tak, by inni uczestnicy ruchu mieli szansę zareagować stosownie do ryzyka.

Gdy w technologię pWLAN zostaną wyposażone policja i służby ratownicze, kierowcy będą z wyprzedzeniem otrzymywali informacje o odległości i kierunku jazdy pojazdu uprzywilejowanego - i to na długo, zanim będzie go można usłyszeć lub zobaczyć.

Instytucje odpowiedzialne za infrastrukturę drogową w Niemczech, Holandii i w Austrii zapowiedziały także wyposażenie w technologię pWLAN specjalnych przyczep blokujących pasy autostrady w miejscach robót drogowych, co zapobiegnie niebezpieczeństwu najechania na nie.

Zmierzając do stworzenia systemu komunikacji między pojazdami autonomicznymi Volkswagen pracuje nad włączeniem do niego w przyszłości kolejnych elementów infrastruktury (np. świateł drogowych) i innych uczestników ruchu po to, by z pomocą technologii pWLAN zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego.