Usługi Google w nowych modelach Volvo

Volvo ogłosiło współpracę z Google nad integracją funkcji Google Assistant, Google Play Store, Google Maps oraz innych serwisów Google w swoim systemie multimedialnym kolejnej generacji.

Zdjęcie Volvo stawia na Androida /materiały prasowe

Partnerstwo Volvo z Google ma jeszcze bardziej wzmocnić zaangażowanie klientów szwedzkiej marki w interakcje z ich samochodami. W nowych, bazujących na Androidzie systemach multimedialnych Sensus, będą dostępne nie tylko programy i usługi opracowane przez Google i Volvo, ale także tysiące dodatkowych aplikacji z Google Play Store. Wszystkie w wersjach zoptymalizowanych i zaadaptowanych dla wspomnianego systemu.

Reklama

Wśród nich znajdzie się m.in. Google Assistant - centralny interfejs głosowy z samochodem, który pozwoli kierowcy na kontrolę funkcji pokładowych - jak klimatyzacja - oraz wykorzystywanie aplikacji do odtwarzania muzyki i wysyłania wiadomości. Bez wątpienia przyczyni się to do redukcji czynników rozpraszających kierowcę, dzięki czemu skupi się on bardziej na drodze.

Korzystne wydaje się również wykorzystanie Google Maps, które pozwolą kolejnej generacji systemu Sensus na dostarczanie odświeżanych map i danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym. Dzięki temu kierowcy będą na bieżąco informowani o sytuacjach drogowych przed nimi, możliwe będzie także proaktywne sugerowanie alternatywnych tras.

Wprowadzenie usług Google na pokład samochodów Volvo przyspieszy procesy innowacyjne w sferze connectivity oraz nada nowy impet naszemu rozwijaniu aplikacji oraz usług connected - powiedział Henrik Green, senior vice president of research and development w Volvo Cars. -

Pierwszy bazujący na Androidzie system ma być wprowadzony na rynek za dwa lata.