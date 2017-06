Toyota zainwestuje 35 mln dolarów w badania i rozwój technologii

Ośrodek Collaborative Safety Research Center Toyoty rozpoczyna program badawczy Next nad kwestiami bezpieczeństwa związanymi z nowymi technologiami w motoryzacji. CSRC skupi się na zagadnieniach autonomicznego prowadzenia i samochodów połączonych w sieci.

Zdjęcie Toyota inwestuje w badania i rozwój technologii /©123RF/PICSEL

Program CSRC Next został zaprezentowany w 2014 roku. Jego celem jest wsparcie bezpiecznych strategii przestawienia motoryzacji na rozwiązania przyszłości. Koszt realizacji zaplanowanej do 2021 roku wyniesie 35 milionów dolarów. Badania zostaną przeprowadzone w 4 kierunkach. Są to:

- integracja systemów bezpieczeństwa biernego i czynnego, z wykorzystaniem czujników zapobiegających zderzeniom, aby udoskonalić i spersonalizować systemy przeciwdziałania wypadkom.

- modelowanie doświadczeń użytkownika (UX) opartego na zaawansowanej technologii, z myślą o indywidualnych użytkownikach i społecznościach, aby zwiększyć użyteczność pojazdów i wzmocnić relację między kierowcą i samochodem.

- prace nad wykrywaniem stanu fizycznego kierowcy dzięki badaniom stanu zdrowia osób ze stwierdzonymi poważnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby układu krążenia czy cukrzyca, mogącymi prowadzić do utraty panowania nad samochodem.

- zastosowanie technik analizy wielkich baz danych oraz danych o bezpieczeństwie do opracowania algorytmów i narzędzi służących do przetwarzania danych dostarczanych przez samochody.

CSRC Next będzie realizowany we współpracy z firmami badawczymi Toyota Research Institute (TRI) i Toyota Connected (TC). Na program CSRC Next składa się 8 projektów, które zostaną przeprowadzone wspólnie z 6 uczelniami. Jednym z nich jest praca nad nowymi systemami wykrywania i identyfikowania przeszkód oraz nad lepszym rozumieniem interakcji między kierowcami w ruchu drogowym. Badania będą prowadzone na potrzeby technologii autonomicznych samochodów wspólnie z Massachusetts Institute of Technology (MIT) w ramach międzydyscyplinarnego programu AgeLab. We współpracy z Virginia Tech prowadzone będą prace nad problemami, które mogą się wiązać z wdrażaniem Integrated Safety Systems (ISS), w tym z systemami bezpieczeństwa biernego i czynnego.