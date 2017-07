TomTom HD Map do jazdy autonomicznej teraz również dla Polski

​Firma TomTom poinformowała, że Mapy HD obejmują teraz wszystkie autostrady w Europie Zachodniej, a także w Polsce i Czechach. Opracowanie kolejnych 175 000 km autostrad z 19 krajów oznacza, że dzięki produktom TomTom HD Map i RoadDNA do jazdy autonomicznej można obecnie otrzymać informacje o 360 000 km dróg na całym świecie.

Zdjęcie TomTom HD Map teraz też w Polsce /materiały prasowe

TomTom HD Map i RoadDNA to dwa produkty tworzące mapę cyfrową, która umożliwia pojazdom autonomicznym określenie ich dokładnej pozycji na drodze oraz zaplanowanie manewrów nawet w trakcie jazdy z dużą szybkością.



Klienci i partnerzy będą mogli przetestować TomTom HD Map i RoadDNA w różnych miejscach, np. w odmiennych warunkach pogodowych występujących w Skandynawii i Południowej Europie. W marcu bieżącego roku firma TomTom ogłosiła stworzenie Mapy HD dla sieci autostrad w Stanach Zjednoczonych - łącznie 185 000 km.



- Opracowanie sieci autostrad w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych to niezwykle ważny krok. Mapy HD firmy TomTom i RoadDNA umożliwią branży OEM wdrożenie systemów do jazdy autonomicznej oraz ADAS, które będą działać w sieciach drogowych - jest to niezbędne, aby przyspieszyć przyszłość jazdy - powiedział Willem Strijbosch z firmy TomTom:



Najnowsze rozszerzenie powoduje, że globalna Mapa HD firmy TomTom i RoadDNA obejmuje 360 000 kilometrów dróg, w tym: