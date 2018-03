Pop.Up Next – autonomiczny pojazd i pasażerski dron w jednym

Podczas salonu motoryzacyjnego w Genewie, Audi, Italdesign i Airbus zaprezentowały „Pop.Up Next” - w pełni elektryczny, automatyczny pojazd, umożliwiający poruszanie się zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Zdjęcie Pop.Up Next /materiały prasowe

Pop.Up Next to połączenie autonomicznego samochodu z pasażerskim dronem latającym. Głównym elementem pojazdu jest ultralekka, dwuosobowa kabina pasażerska, która może zostać połączona albo z modułem samochodowym, albo z modułem latającym. We wnętrzu kabiny znajdziemy 49-calowy ekran, natomiast sama interakcja pomiędzy człowiekiem a maszyną odbywa się za pomocą rozpoznawania mowy, rysów twarzy, śledzenia ruchu gałek ocznych (tzw. eye-tracking) oraz funkcji dotykowych.

Według głównych założeń Pop.Up Next ma być prawdziwą wizją transportu miejskiego. W przyszłości, takie właśnie pojazdy mają szybko i sprawnie transportować ludzi w miastach - po drogach i w powietrzu, rozwiązując w ten sposób problem korków drogowych.

Jörg Astalosch, dyrektor zarządzający Italdesign postrzega Pop.Up Next jako "koncepcję uniwersalnego pojazdu dostępnego na życzenie, mogącego otworzyć przed mieszkańcami miast możliwość poruszania się w kilku płaszczyznach".



Zdjęcie Pop.Up Next / materiały prasowe

Pop.Up Next jest stale rozwijany. Pierwsza jego wersja miała swoją premierę w Genewie, rok temu. Od tego czasu pojazd jest znacznie lżejszy niż jego poprzednik, a wnętrze pojazdu zostało przeprojektowane.