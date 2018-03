Pierwszy samochód hybrydowy na etanol

Toyota zaprezentowała w Sao Paulo w Brazylii pierwszy prototypowy samochód hybrydowy zasilany zarówno benzyną, jak i alternatywnymi paliwami, takimi jak etanol.

Zdjęcie Samochód powstał na bazie Priusa /materiały prasowe

Hybrid FFV (hybrid flexible-fuel vehicle) to nowy układ napędowy, który Toyota opracowała z myślą o popularyzacji samochodów hybrydowych w Brazylii. Rozwiązanie to ma potencjał, by znacząco poprawić jakość powietrza w tym kraju i ograniczyć emisję CO2 dzięki bardzo wysokiej wydajności niskoemisyjnego napędu spalinowo-elektrycznego. Zastosowanie etanolu dodatkowo ogranicza bilans CO2 w powietrzu dzięki temu, że jest to paliwo w pełni odnawialne, produkowane z roślin, które absorbują dwutlenek węgla z powietrza.

Toyota Prius, na podstawie której powstał prototyp, zyskuje w Brazylii coraz większą popularność. Samochód został zbudowany na platformie TNGA, która zapewnia lepsze osiągi i większą stabilność i pewność prowadzenia, zaś wykonany w technologii TNGA napęd hybrydowy czwartej generacji jest aż o 15% bardziej oszczędny od poprzedniego. Toyota Prius w warunkach miejskich porusza się na samym silniku elektrycznym średnio przez 70% czasu jazdy, co udowodniły badania zespołu naukowców z Uniwersytetu Rzymskiego. Pierwsze testy prototypowego Hybrid FFV wykazały ogromną przewagę tego rozwiązania nad standardowym napędem FFV (zasilanym benzyną lub paliwami alternatywnymi) pod względem obniżenia emisji CO2.

Toyota Hybrid FFV wyróżnia bardzo dobrymi parametrami ekologicznymi także ze względu na korzystny bilans emisji CO2 w procesie produkcji etanolu z trzciny cukrowej (E 100), jego dystrybucji oraz spalania w silniku elektryczno-spalinowego samochodu hybrydowego. Toyota zamierza wprowadzić to rozwiązanie do sprzedaży w Brazylii. Wcześniej przeprowadzi serię analiz i testów w rzeczywistych warunkach drogowych, aby ocenić osiągi oraz trwałość i niezawodność napędu Hybrid FFV.

Prototyp Hybrid FFV to kolejny przykład realizacji przez Toyotę programu Environmental Challenge 2050, którego jednym z celów jest redukcja do 2050 roku emisji CO2 nowych samochodów firmy o 90% w porównaniu do roku 2010.