Pierwsze w pełni elektryczne Ferrari?

Ferrari rzuca wyzwanie Tesli i planuje wyprodukować wysokiej klasy samochód elektryczny – tak wynika z wypowiedzi prezesa marki Sergio Marchionne.

"Wszystko czego dokonała Tesla pod kątem elektrycznych samochodów jest do powtórzenia przez inne marki w branży. Jeśli ma zostać zbudowany elektryczny supersamochód, to Ferrari będzie w tym pierwsze" - tymi słowami CEO Ferrari skomentował zapowiedzianą w listopadzie 2017 roku Teslę Roadster - elektryczny supersamochód, który osiąga prędkość od zera do 60 mil na godzinę w rekordowym czasie 1,9 sekundy.

Świadczy to o znaczącej zmianie kierunku włoskiej marki, która jeszcze do niedawna byłą kojarzona z klasycznymi rozwiązaniami, a sam Marchionne nazywał ideę elektrycznego ferrari "nieprzyzwoitą koncepcją".

Zmiana jego zdania była jednak tylko kwestią czasu. Rynek elektrycznych samochodów staje się coraz bardziej popularny, a sprzedaż tego typu pojazdów rośnie w ogromnym tempie. Przewiduje się, że producenci samochodów mają mniej niż dekadę na adaptacje nowych technologii.

Ferrari w tych zmianach nie będzie pierwsze. Słynąca z przywiązania do tradycji marka Aston Martin, niedawno zapowiedziała swój pierwszy w pełni elektryczny model. Jej śladami podążają też Lamborghini oraz Porsche.