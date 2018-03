Nowe technologie Toyoty

Toyota zaprezentowała na targach w Genewie serię trzech pojazdów elektrycznych Concept-i oraz luksusowy samochód koncepcyjny FINE-Comfort Ride napędzany wodorem.

Pod koniec 2017 roku Toyota Motor Corporation ogłosiła, że przyspiesza rozwój zelektryfikowanych samochodów. Do 2030 roku firma zamierza osiągnąć roczną sprzedaż 5,5 miliona pojazdów wykorzystujących silnik elektryczny, w tym co najmniej milion bezemisyjnych aut w pełni elektrycznych (zasilanych bateriami lub ogniwami paliwowymi).

Seria Toyota Concept-i to trzy elektryczne pojazdy nowej generacji. Wykorzystują one sztuczną inteligencję, technologię Big Data i chmury oraz inteligentnego asystenta kierowcy (AI Agent), które zapewniają bezpieczną podróż każdemu użytkownikowi bez względu na stopień sprawności, wiek czy poziom umiejętności prowadzenia.

Kluczową technologią, która wyróżnia serię Concept-i, jest system LEARN oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się odczytywać emocje i preferencje kierowcy. LEARN współpracuje z systemami automatyzacji prowadzenia, poprawiającymi bezpieczeństwo jazdy (PROTECT). Trzecim filarem jest technologia AI Agent, czyli inteligentny asystent kierowcy nowej generacji, który przewiduje preferencje i życzenia właściciela, na przykład dobierając odpowiednią muzykę czy układając trasę z uwzględnieniem jego ulubionych miejsc (INSPIRE).

Pierwszym z zaprezentowanych pojazdów jest Toyota Concept-i - czterokołowy samochód łączący technologię rozpoznawania emocji i preferencji kierowcy (LEARN), system automatycznego prowadzenia i bezpieczeństwa czynnego (PROTECT) oraz system AI Agent zwiększającego przyjemność z jazdy (INSPIRE). Pojazd posiada nowatorską kabinę oraz zaawansowany interfejs. Ponadto ma umożliwiać pełną interakcje z wirtualnym asystentem kierowcy.

Toyota Concept-i RIDE to uniwersalny mikrosamochód realizujący koncepcję miejskiego, przyjazmego transportu. Pojazd wyróżnia się drzwiami typu gull-wing, elektrycznie przesuwanym fotelem i joystickiem który zastępuje kierownicę, pedał gazu i hamulca. Niewielkie rozmiary pojazdu umożliwiają osobom niepełnosprawnym zaparkowanie i wydostanie się z samochodu wraz z wózkiem na pojedynczym miejscu parkingowym. Oparty na sztucznej inteligencji wirtualny asystent jest umieszczony na dużym wyświetlaczu na tablicy rozdzielczej, dostarczając informacji przydatnych w poruszaniu się po mieście, np. o miejscach przyjaznych dla osób na wózkach. Jeśli samochodem podróżuje jedna osoba, fotel kierowcy podczas jazdy jest umiejscowiony na środku.



Toyota Concept-i WALK służy do poruszania się na krótkich dystansach, stanowiąc uzupełnienie transportu publicznego. Może być wykorzystywana w centrach miast, a także na przedmieściach jako transport do stacji metra, kolejki podmiejskiej czy do przystanku autobusowego. Concept-i WALK obraca się niemal w miejscu - na przestrzeni krótszej niż krok i węższej niż długość ramienia. Ultrakompaktowy pojazd zajmuje tyle samo miejsca co idący człowiek. Dzięki rozmowom z wirtualnym asystentem oraz danym z czujników umieszczonych w uchwytach na ręce Concept-i WALK wspiera kierowcę w bezpiecznym poruszaniu się, na bieżąco dostosowując się do sytuacji. Jeśli komputer pokładowy wyczuje niebezpieczeństwo na drodze, ostrzeże użytkownika i automatycznie wykona konieczne manewry, aby uniknąć kolizji.

6-osobowy Fine-Comfort Ride

Samochód koncepcyjny Fine-Comfort Ride to nowy przestronny samochód osobowy klasy premium o elastycznym napędzie elektrycznym dużej mocy, zasilanym prądem z wodorowych ogniw paliwowych. Fine-Comfort Ride nie emituje żadnych spalin ani CO2, a jedynie czystą wodę. Zasięg na poziomie 1000 km (wg japońskiego standardu JC08) jest dostępny po trwającym 3 minuty tankowaniu.



Toyota zaplanowała testy drogowe pojazdów wyposażonych w niektóre funkcje Concept-i na 2020 roku w Japonii.