mytaxi match przekonuje młodych ludzi do korzystania z taksówek

mytaxi match, pierwsza w Europie usługa współdzielenia taksówki, dostępna jest już od września 2017 roku w Warszawie. W tym okresie mytaxi przeprowadziło badanie profilu jej użytkowników w porównaniu z pozostałymi pasażerami mytaxi. Potwierdza ono, że ridesharing w taksówce popularny jest głównie wśród młodych ludzi, którzy w ponad 90 proc. jako zaletę usługi wskazują niższe koszty przejazdu. Ponad połowa badanych twierdzi, że mytaxi match to dobra alternatywa dla przewozu osób.

Zdjęcie Coraz więcej osób wybiera mytaxi match /materiały prasowe

Badanie wykazało, że użytkownicy mytaxi match znacząco różnią się od użytkowników mytaxi. Korzystający z ridesharingu w taksówce są o wiele młodsi, a także bardziej mobilni, otwarci na nowe znajomości, regularnie korzystają z mediów społecznościowych i aplikacji.



Według badanych głównymi czynnikami decydującymi o zainteresowaniu mytaxi match są:



oszczędność pieniędzy - 94 proc.,

poznawanie nowych ludzi - 16 proc.,

ograniczenie emisji spalin, zmniejszenie korków i bycie ,,eco friendly" - 12 proc.

Jeśli chodzi o profil użytkowników, z mytaxi match korzystają głównie osoby w wieku 22-39 lat (82 procent). W przedziale wiekowym powyżej 40 lat znajduje się jedynie 10 proc. użytkowników mytaxi match, podczas gdy wśród pasażerów klasycznej usługi mytaxi stanowią oni aż 42 proc.



Ponad połowa użytkowników mytaxi match deklaruje, że poświęca dużo czasu swojej karierze, czas wolny spędza na mieście, a media społecznościowe i aplikacje to ich główne środki komunikacji. Dla użytkowników klasycznych taksówek te wartości są mniej ważne. Obie grupy różni również korzystanie z mediów - prawie połowa użytkowników mytaxi match nie czyta dzienników ani magazynów, za to dla ponad 60 proc. z nich Twitter i Facebook są głównym źródłem informacji. To co łączy użytkowników mytaxi match i mytaxi to dbałość o efektywne wykorzystywanie czasu i otwartość na nowe doświadczenia - ponad 80% badanych w obu grupach wskazuje je jako ważne.



Zalety mytaxi match takie jak oszczędność kosztów, poznawanie nowych ludzi i ekologia, powodują, że osoby rzadziej korzystające z taksówek dostrzegły w nich potencjał i alternatywę dla innych środków transportu, takich jak:



tradycyjne taksówki - wskazywane przez 69 proc. badanych,



przewóz osób - wskazywany przez 50 proc. badanych,



komunikacja miejska (autobusy, metro, tramwaje) - wskazywana przez ponad 40 proc. badanych.



Badani zdecydowanie rzadziej wskazują natomiast współdzielenie taksówki jako alternatywę dla własnych środków transportu, czyli samochodu lub motoru czy roweru, a także usług carsharingowych.



mytaxi match łączy pasażerów zamawiających kurs z różnych miejsc, ale wybierających miejsce docelowe na podobnej trasie. Koszt przejazdu taksówką, obejmujący opłatę startową oraz wspólnie przejechany odcinek, jest dzielony proporcjonalnie do przejechanego dystansu między dwóch pasażerów. W wypadku, gdy aplikacja nie znajdzie pasażerowi partnera do przejazdu, pasażer odbędzie standardowy kurs, jednak z gwarantowaną 40 proc. zniżką. Aby skorzystać z mytaxi match wystarczy na głównym ekranie w aplikacji mytaxi wybrać suwakiem funkcję "match".