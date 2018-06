Mercedes klasy C - nowe rozwiązania technologiczne

Najchętniej kupowany model Mercedesa doczekał się swojej odświeżonej wersji. Wśród nowości w wyposażeniu zadebiutowały znane z droższych modeli rozwiązania i technologie.

Klasa C doczekała się nowych rozwiązań

Po ponad pięciu latach produkcji, klasa C wreszcie otrzymała udoskonalenia znane z nowszych modeli. Na pierwszy ogień poszły lampy, które obecnie dostępne są także w wersji Multibeam Led. Charakteryzują się one zaawansowaną konstrukcją złożoną z matrycy liczącej 84 osobno sterowane diody LED. Dzięki nim reflektory potrafią same, automatycznie sterować strumieniem światła, podobnie jak działa to w przypadku laserowych odpowiedników konkurencji.

Systemy multimedialne

Nowa Klasa C przejęła także koncepcję wyświetlania i obsługi z o wiele droższej klasy S. Samochód może obecnie zostać wyposażony w cyfrowy panel wskaźników z różnymi motywami. W zależności od wersji różnią się one ustawieniem zegarów, kolorystykom oraz wyświetlanymi informacjami. Ich ustawieniem sterujemy za pomocą multifunkcyjne kierownicy wyposażonej w dwa niewielkie panele dotykowe. Za jej pomocą możemy także kontrolować unowocześniony system distronic, który odpowiada za utrzymanie bezpiecznego dystansu od poprzedzającego pojazdu oraz tempomatem. Do tej pory systemy te były uruchamiane oddzielnie.

Bazowo Klasa C jest wyposażona w system multimedialny Audio 20 z dwoma portami USB, czytnikiem kart SD, łącznością Bluetooth oraz interfejsem multimediów. Opcjonalnie można dokupić najnowszą generację systemu Comand Online, który oferuje nawigację 3D korzystającą z własnego dysku twardego.



Mapy nawigacji uzupełniają dane, takie jak informacje o natężeniu ruchu w czasie rzeczywistym, komunikaty Car-to-X, informacje pogodowe, lokalizacja stacji paliw wraz z aktualnymi cenami oraz dostępność miejsc parkingowych w okolicy.

Wszystko to jest wyświetlane na ekranie centralnym dostępnym teraz w dwóch rozmiarach. Pierwszy, standardowy 7-calowy obsługuje rozdzielczość 960 x 540. Drugi, opcjonalny w wersji o wysokiej rozdzielczości jest wielkości 10-cali i korzysta z rozdzielczości 1920 x 720 pikseli. Podobnie jak w przypadku panelu wskaźników, do wyboru są tu trzy wersje grafiki.

W ofercie nowej Klasy C pojawił się również nowy system audio z 9 głośnikami o łącznej mocy 225 watów.

Aktywne bezpieczeństwo

Dobrych zmian doczekał się także wachlarz systemów wspomagających jazdę. Wszystko za sprawą udoskonalonego systemu kamer i radarów obserwujących obszar do 500 m przed autem. Radary skanują otoczenie pojazdu do 250 m z przodu, 40 m po bokach i 80 m z tyłu, podczas gdy zasięg kamery w przód sięga 500 m - w tym 90 m w trzech wymiarach. Przy realizacji funkcji wspomagających Klasa C korzysta też z map i nawigacji. Przykładowo, aktywna kontrola odległości distronic może wspierać kierowcę w licznych sytuacjach na bazie informacji z map i regulować prędkość auta np. podczas zbliżania się do zakrętów, skrzyżowań czy rond.

Wśród nowości są także znane z droższych modeli systemy wspomagające jazdę. Wśród nich warto wymienić Active Lane Change Assist (automatyczna zmiana pasa ruchu podczas której samochód sam ocenia możliwości tego manewru, a następnie go wykonuje), Active Emergency Stop Assist (pojazd potrafi sam się zatrzymać i wezwać pomoc w przypadku wykrycia braku czynności kierowcy) czy układ antykolizyjny Active Brake Assist z funkcją rozpoznawania ruchu poprzecznego.



Active Lane Change Assist

Na koniec warto wspomnieć, że standardowa specyfikacja Mercedesa klasy C obejmuje także funkcję bezkluczykowego uruchamiania KEYLESS-GO.

To jednak nie wszystko na co pozwalają nowe modele Mercedesa. Już niebawem w nasze ręce trafi całkowicie nowa klasa A wyposażona w rozbudowaną komunikację głosową, a także dotykowy ekran centralny. Opinie dotyczące tych rozwiązań będzie można znaleźć na naszym portalu.