DeLorean Aerospace DR-7 – latający pojazd przyszłości

Firma DeLorean Aerospace należąca do kuzyna słynnego Johna DeLoreana pracuje nad dwuosobowym latającym pojazdem pionowego startu.

Zdjęcie DR-7 ma poruszać się z prędkością dochodzącą do nawet 380 km/h. /INTERIA.PL/informacje prasowe

Wszystko to brzmi niczym wytwór wyobraźni fana science fiction, jednak wbrew pozorom projekt ten ma szanse ujrzeć światło dzienne. DeLorean Aerospace’s DR-7 istnieje już bowiem w formie mniejszego prototypu, a prace nad pełnowymiarową wersją trwają od jakiegoś czasu.

Reklama

Główną "bazą" projektu jest jego korpus. Wykonany z włókna węglowego i wyposażony w dwie pary skrzydeł ma zapewnić stabilny i pewny lot. Wszystko za sprawą dwóch 360-stopniowych turbin umiejscowionych z przodu i z tyłu pojazdu. Ich działanie oparte na technologii zmiennej geometrii ma umożliwić zarówno pionowy start jak i poziomy lot - i to lot nie byle jaki.

DR-7 ma bowiem poruszać się z prędkością dochodzącą do nawet 380 km/h. W tym celu twórcy wyposażyli swój prototyp w bezemisyjny silnik elektryczny, którego zasięg jest wstępnie szacowany na 200 km przy jednym ładowaniu. Sterowanie maszyną ma być w pełni autonomiczne, jednak entuzjaści samodzielnego pilotowania, również otrzymają taką możliwość.

Według wstępnych danych zaprezentowanych przez DeLorean Aerospace, pełnowymiarowy DR-7 będzie długości ok 6-metrów. Ma to wystarczyć by w razie potrzeby schować pojazd w domowym garażu. Gdy dodatkowo skrzydła pojazdu są złożone jego szerokość ma wynieść zaledwie 2 metry.

Pierwszy pojazd ma być gotowy już pod koniec 2018 roku.