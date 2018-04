BMW Concept iX3 – piąta generacja napędu eDrive

Podczas tegorocznych targów Auto China, BMW zaprezentowało nowy model Concept iX3. Całkowicie elektryczny SAV ma być pierwszym pojazdem marki wyposażonym w nową generację napędu eDrive.

Zdjęcie BMW Concept iX3 /materiały prasowe

BMW Concept iX3 jest zapowiedzią pierwszego, elektrycznego pojazdu typu Sports Activity Vehicle (SAV) od niemieckiego producenta. Wśród innowacji zaprezentowanych w najnowszym modelu jest m.in. piąta generacja technologii BMW eDrive. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest silnik elektryczny, skrzynia biegów i elektronika mocy stanowiące nowy, odrębny elektryczny komponent napędowy. Oferuje to znaczący postęp w zakresie charakterystyki, zasięgu, masy, przestrzeni montażowej i elastyczności.

Silnik zastosowany w modelu Concept iX3 wytwarza maksymalną moc ponad 200 kW / 270 KM. Akumulator wysokonapięciowy, również specyficznie dostosowany dla danego modelu, oferuje pojemność netto powyżej 70 kWh. Tym samym napędzany elektrycznie SAV osiąga zasięg ponad 400 kilometrów w cyklu WLTP.

Główną cechą akumulatora wysokonapięciowego opracowanego na potrzeby technologii eDrive piątej generacji są jego zoptymalizowane właściwości ładowania. Zasobnik energii wyposażony jest w nowy sterownik ładowania i jest przeznaczony do podłączenia do stacji szybkiego ładowania o mocy do 150 kW. W przypadku takiej stacji ładowania akumulator wysokonapięciowy można naładować w ciągu zaledwie 30 minut.

Technologia BMW eDrive piątej generacji wyróżnia się także bardzo kompaktową konstrukcją. Silnik elektryczny, przekładnia i elektronika mocy są po raz pierwszy połączone w jeden wspólny komponent. Ułatwia to znacznie integrację z różnymi konstrukcjami pojazdów. Ponadto ich modułowy charakter umożliwia elastyczne dostosowanie do wymaganego poziomu mocy i dostępnej przestrzeni montażowej. Inną szczególną cechą jest to, że silnik elektryczny nie wymaga żadnych pierwiastków ziem rzadkich. Tym samym BMW Group uniezależnia się od ich dostępności.

Technologia BMW eDrive jest już teraz częścią napędu hybrydowego plug-in w modelach BMW iPerformance oraz MINI Cooper S E Countryman ALL4. W BMW Concept iX3 zapewni mobilność stricte elektryczną na kolejnym, wysoce zintegrowanym etapie rozwoju.