FIA stworzyła specjalne rękawice mające za zadanie rejestrować parametry życiowe kierowców F1.

Zdjęcie Biometryczne rękawice dla kierowców F1 /AFP

Rękawice mają posiadać zaawansowane 3-milimetrowe czujniki, których celem będzie przekazywanie danych dotyczących czynności życiowych kierowcy. Informacje takie jak tętno, stężenie tlenu we krwi czy intensywność wysiłku będą bezpośrednio przesyłane do pojazdu medycznego gdzie natychmiast zostaną poddane analizie. Wszystko to by w jeszcze większym stopniu poprawić bezpieczeństwo podczas wyścigów.

Reklama

"Zadaliśmy sobie pytanie: jak wykorzystać najnowsze technologię, aby pomóc naszemu zespołowi medycznemu, a więc i kierowcom"- powiedział zastępca dyrektora F1 Laurent Mekies.

Rozwiązanie zostało już wstępnie przetestowane przez kierowców Mercedesa, Ferrari i Red Bulla w trakcie GP Węgier. Plany zakładają wdrożenie technologii w sezonie 2018. Jeśli sprawdzi się ona w wyścigach F1 być może w przyszłości trafi do innych dyscyplin sportowych.