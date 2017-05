Sonda Cassini nagrała dziwne dźwięki Saturna

Kończąca wkrótce swoją misję sonda kosmiczna Cassini, która orbituje wokół Saturna, przesyła na Ziemię coraz bardziej niezwykłe dane. Podczas jednego z przelotów w pobliżu powierzchni gazowego giganta, po raz kolejny nagrane zostały dziwne dźwięki.

Zdjęcie Saturn emituje tajemnicze dźwięki, które zarejestrowane zostały przez instrumenty sondy Cassini /NASA

Pierwsze tego typu odgłosy Saturna udało się uchwycić w kwietniu 2002 roku, gdy sonda Cassini znajdowała się jeszcze 374 miliony kilometrów od gazowego giganta. Sygnały są zmienne i modulowane z częstotliwością od 50 do 500 kHz. Wszystkie te tajemnicze sygnały radiowe zostały przechwycone i zapisane przy użyciu tego samego instrumentu RPWS (Radio and Plasma Wave Science).

Najbardziej niezwykłe nagranie dźwięków Saturna zostało wykonane 25 lipca 2004, gdy Cassini był już w pobliżu pierścieni planety. NASA przekonwertowała odgłosy do zakresu częstotliwości słyszalnej dla ludzkiego ucha, ale z jakiegoś powodu, opublikowała je dopiero kilka lat później.

