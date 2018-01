"Piramida" na Marsie może być sztucznym tworem? Tak twierdzą naukowcy!

Cydonia Institute, niezależna instytucja zajmująca się m.in. analizą obrazów dostarczanych przez NASA, udostępnił wiele zdjęć niezwykłej formacji skalnej na powierzchni Marsa, która w dużej mierze przypomina piramidę. Znalezisko okazało się na tyle intrygujące, że naukowcy zdecydowali się na omówienie jego dziwnych cech w pracy naukowej opublikowanej w serwisie Trade Science.

Dziwna formacja skalna była wyraźnie widoczna na pięciu zdjęciach wykonanych przez sondy Mars Global Surveyor oraz Mars Reconnaissance Orbiter. Autorzy pracy na jej temat, George Haas i Bill Saunders sugerują nawet, że domniemana piramida przejawia oznaki geometrycznego złotego podziału.

Oczywiście, głównym celem badaczy nie było udowodnienie, że niezwykła struktura z marsjańskiego regionu Candor Chasma została zbudowana przez inną cywilizację. Poruszonym przez nich problemem badawczym były możliwe zjawiska naturalne, które mogłyby doprowadzić do powstania tak niezwykle regularnego kształtu.

Szczególnie ciekawe w tej kwestii jest to, że niezwykła formacja zainteresowała sobą także innego naukowca i to niemal 40 lat temu. W 1977 roku światowej sławy astronom, Carl Sagan zdecydował się na przedstawienie zdjęcia piramidy podczas wykładu dla Royal Institution of London. Uczony postulował iż powstała ona w wyniku erozji lub pokrewnych jej zjawisk. Wspominał on o tym temacie kilka razy w ciągu kolejnych lat, ale ostatecznie porzucił go na dobre.

Rezultaty pracy naukowej Haasa i Saundersa na temat tej struktury, są dość zaskakujące. Okazuje się bowiem, że ich zdaniem:

"Strukturalna forma tej trzystronnej piramidy, obserwowanej wewnątrz zachodniego regionu Candor Chasma, jest prawdziwa i przejawia ślady geometrii i symetrii, która wspiera teorię o jej sztucznym pochodzeniu. Zalecamy, żeby NASA oraz zespół w University of Arizona skierował MRO we wspomniany rejon Marsa, aby uzyskano dodatkowe fotografie tej niezwykłej formacji".

Innymi słowy, mamy do czynienia z bezprecedensowym zdarzeniem, kiedy przedstawiciele środowiska naukowego uważają, że być może odnaleźli dowód na istnienie piramid na Marsie. Na razie operujemy w sferze spekulacji, ale zaakceptowanie takiej możliwości może być pierwszym krokiem w celu poznania zupełnie nowej historii Marsa.