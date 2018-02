Na Księżycu odkryto coś, co przypomina „czarny monolit”

Na zdjęciu wykonanym przez chiński lądownik księżycowy Chang’e 3 zauważono coś niezwykłego. Wygląda na to, że na powierzchni Srebrnego Globu zaobserwowano coś, co wygląda jak czarny, prostokątny monolit.

Zdjęcie Rzekomy "monolit" na powierzchni Księżyca /materiały prasowe

Niezwykły obiekt znajduje się w odległości około 400 metrów od łazika. Tajemnicza struktura ma regularnie geometryczny kształt i rzuca też regularny cień na powierzchni Księżyca. Dziwny obiekt został zauważony przez znanego internetowego łowcę UFO o pseudonimie Streetcap1. Specjalizuje się on w analizie zdjęć z kosmosu i poszukiwaniu na nich rozmaitych anomalii.

Rzekomy "monolit" budzi skojarzenia z prostopadłościanem znanym z kultowego filmu "2001 Odyseja Kosmiczna" Stanleya Kubricka. Tam miał on znaczenie symboliczne, ale okazuje się, że fikcja filmowa może mieć nieoczekiwaną kontynuację w prawdziwym życiu.

Zresztą to nie pierwszy "monolit", jaki wypatrzono na zdjęciach z łazików i sond kosmicznych. Wcześniej dokonała tego amerykańska sonda Mars Global Surveyor, która na marsjańskim księżycu Fobosie wykonała zdjęcia czegoś, co wygląda jak wystający z powierzchni prostopadłościan. Niektórzy nazywają go monolitem. Wstępne analizy zakładają, że ów artefakt może mieć ponad sto metrów wysokości.

Zdjęcie Rzekomy "monolit" z Fobosa / materiały prasowe

Kolejne próby dotarcia ziemskich sond do Fobosa skończyły się spektakularnymi porażkami, dlatego nie ustalono, co tak naprawdę znajduje się na tym nietypowym marsjańskim księżycu. Wygląda na to, że dużo szybciej uda się zweryfikować czym jest rzekomy "monolit", który podobno odkrył chiński łazik na Księżycu.