Czy piramidy zostały zbudowane jako schrony przed uderzeniem meteorytów?

Profesor matematyki i astronomii na Uniwersytecie w Cardiff, Chandra Wickramasinghe, uważa, że ​​wielkie piramidy w Egipcie zostały zbudowane nie po to, aby je podziwiano czy chowano w nich mumie faraonów. Twierdzi on, że piramidy miały na celu oprzeć się uderzeniu meteorytów z kosmosu i uratować niektórych ludzi.

Zdjęcie Czy piramidy miały być gigantycznymi schronami? /©123RF/PICSEL Technauka Miony odsłonią tajemnice egipskich piramid

Naukowcy od dawna zwracali uwagę na znajdowane na pustyniach Afryki północnej piękne zielone kamienie, nazywane "libijskim szkłem". Emitują one tajemniczą poświatę, mają zaokrąglony kształt i odbijają światło. Pierwszy raz zostały one odnalezione na libijskiej pustyni w 1932 roku.

Reklama

Takie szklane kamienie mogą się tworzyć, gdy piasek wystawiony jest na działanie wysokich temperatur. Podobne szkliwo, zwane trynitytem, tworzyło się na przykład podczas prowadzonych na pustyniach prób jądrowych. Naukowcy nie wiedzą co spowodowało stopienie afrykańskiej pustyni, ale Chandra Wickramasinghe sugeruje, że było to ciepło pochodzące z kosmosu i szklane kamienie powstały, gdy asteroida, meteoryt lub fragment komety uderzył w Ziemię.

Zdaniem naukowca, można to traktować jako poszlakę wskazującą na to, że piramidy mogły powstać w celu ochrony przed uderzeniami skał z kosmosu. Faraonowie budowali dla siebie i swojej świty luksusowe schrony, znane dzisiaj jako piramidy. Gdyby przyjąć taką hipotezę, można za jej pomocą wyjaśnić, dlaczego piramidy są tak ogromnych rozmiarów, dlaczego zostały zlokalizowane na uboczu i dlaczego mają tak wyjątkowy kształt, a także puste przestrzenie wewnętrzne.

Zdjęcie "Libijskie szkło" ma być jednym z dowodów na potwierdzenie kontrowersyjnej teorii / Innemedium.pl

Zgodnie z hipotezą profesora Wickramasinghe, Ziemia, regularnie co 1500 lat, zostaje zbombardowana z kosmosu za pomocą niewielkich meteorów, które są zbyt małe, aby wywołać wielką katastrofę, ale mogą być zdolne do wywołania na przykład zmian klimatycznych na dużym obszarze. Egipcjanie mogli o tym wiedzieć i z pewnością znajdowali na pustyni te dziwne kamienie. Najwyraźniej znali też ich pochodzenie i wiedzieli, że powstały w wyniku działania czegoś, co przybyło z kosmosu. Używali tych zielonych kamieni w rytualnej biżuterii, której noszenie miało zabezpieczyć przed przyszłymi katastrofami.

Kontrowersyjna teoria zakłada, że piramidy mają kształt, który doskonale rozprasza falę uderzeniową, jaką mogą wytworzyć wchodzące w atmosferę meteory. Coś takiego nastąpiło ostatnio w lutym 2013 roku w Rosji nad Czelabińskiem. Wickramasinghe uważa, że deszcz meteorów, który odpowiada za powstanie libijskiego szkła pustyni może być zjawiskiem okresowym. Sugeruje też, że fakt odwzorowania przez układ piramid w Gizie, gwiazd z pasa Oriona, wskazuje na to, że niebezpieczeństwo mogło nadlecieć z tej strony nieba.