Były pracownik NASA twierdzi, że obcy ukrywają się w pierścieniach Saturna

Zdaniem dr Normana Bergruna, inżyniera pracującego niegdyś dla NASA oraz firm takich jak AMES, NACA czy Lockheed Martin, obce pojazdy eksploatują pierścienie Saturna.

Zdjęcie Obcy ukrywają się w pierścieniach Saturna - twierdzi Norman Bergrun /NASA Życie pozaziemskie Cząsteczki życia w atmosferze Tytana

Zgodnie z ostrzeżeniami Berguna, sytuacja jest "krytyczna", a statki kosmiczne badające nasz Układ Słoneczny kolonizują go szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko to ma przebiegać pod obserwacją światowych organizacji kosmicznych i przy niewiedzy przeciętnych obywateli.

Można byłoby odrzucić to wszystko, jako słowa szaleńca, ale Bergrun był wybitnym inżynierem NASA, który w znacznym stopniu przyczynił się zarówno do rozwoju amerykańskich pocisków rakietowych, jak i programów kosmicznych. Inżynier uzyskał wiele nagród naukowych, w tym nagrodę Archimedesa wydawaną przez Kalifornijskie Towarzystwo Inżynierów.

Tezy Bergruna są traktowane z wielką powagą przynajmniej przez społeczność amerykańskich ufologów. Nie da się zresztą ukryć, że fakt, iż pracował nad niektórymi z najważniejszych projektów rządu USA czyni go co najmniej wartym wysłuchania. Czy to możliwe, że opowieści Bergruna ujawniły najbardziej tajne informacje NASA na temat zaawansowanych technologicznie obcych gatunków?

Po raz pierwszy Bergun wspomniał o masywnych statkach kosmicznych usytuowanych w pobliżu Saturna w 1986 r. w publikacjach z serii "Ringmakers of Saturn". To właśnie tam, były inżynier NASA opowiedział o tym, w jaki sposób wykrył obecność inteligentnych obcych istot kolonizujących pierścienie Saturna. Bergrun twierdzi, że statki kosmiczne "zaparkowane" na pierścieniach Saturna są "żyjącymi istotami", które traktują tę planetę jako bazę wypadową do dalszej kolonizacji. Podobno rozprzestrzeniają się tak szybko, że pewnego dnia mogą stanowić zagrożenie dla ludzkości.

Wideo NASA Engineer Dr. Norman Bergrun—The Ringmakers of Saturn—at the International UFO Congress

Bergun twierdzi: "Dowiedziałem się, że te istoty zamieszkują Saturna, gdzie odkryłem je po raz pierwszy oraz rozprzestrzeniają się dalej. Można je odnaleźć w okolicy Urana i Jowisza. Gdziekolwiek znajdują się jakieś pierścienie, tam też pojawiają się statki".

Wideo Former NASA engineer claims UFO spaceships are proliferating on Saturn's rings.

Bergrun wierzy, że "karmią się" one materiałem skalnym zawartym w pierścieniach Saturna. Były inżynier NASA twierdzi, że istnieją materiały, które pokazują rodzaj "spalin" wychodzących z obcych statków wokół Saturna. Czy jest to tylko szalona teoria spiskowa? Czy może krzyk człowieka, który wie zbyt wiele, ale nikt nie jest skory go posłuchać? Możliwe, że pewnego dnia przekonamy się o tym my, albo nasi potomkowie.