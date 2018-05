Astronom amator nagrał trzy dziwne obiekty przelatujące na tle Księżyca

Księżyc jest najpopularniejszym celem amatorskich obserwacji astronomicznych. Skutkuje to sporą ilością nagrań naszego satelity wykonywanych z wykorzystaniem dużego powiększenia. Czasami na takich filmach udaje się zarejestrować niezwykłe anomalie.

Zdjęcie Co zauważył astronom amator obserwujący Księżyc? /YouTube

Jeden z astronomów amatorów prowadził właśnie taką obserwację, gdy przypadkowo zauważył trzy dziwne obiekty, które przeleciały na tle Księżyca. Nagranie dokumentujące to zdarzenie trafiło na YouTube i stało się bardzo popularne.

Oczywiście pierwsze wyjaśnienie jest takie, że były to obiekty znajdujące się na ziemskim niebie, które po prostu znalazły się na tle księżycowej tarczy. Niektórzy sugerują jednak, że to coś więcej, bo po przelocie tajemniczych ciał, na powierzchni Srebrnego Globu widać cień.

Wideo WTF Did I capture passing the Moon? @1:18

Trzy niezidentyfikowane obiekty pojawiają się o czasie 1:18 i szybko znikają. Autor filmu zastanawiał się, co zaobserwował i rozważał, czy mogą to być balony meteorologiczne. Sam w to jednak powątpiewa, ponieważ balony nie latają w szyku. Pojawiły się też propozycje, wedle których to, co zaobserwowano, to przelatujące meteory.