Żel do leczenia udaru mózgu

Mózg ma ograniczone zdolności regeneracyjne, a w przypadku urazu nie jest możliwe odtworzenie utraconych neuronów. W przyszłości może się to jednak zmienić dzięki innowacyjnemu żelowi przyspieszającemu regenerację mózgu po udarze.

Zdjęcie Zdjęcie przedstawia nową tkankę rozwijającą się w miejscu po udarze - na zielono widoczne włókna nerwowe, a na różowo naczynia krwionośne /Fot. UCLA /materiały prasowe

Uczeni z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles opracowali żel do leczenia mózgu, który może być przydatny w regeneracji neuronów i naczyń krwionośnych po przebytym udarze. Pierwsze eksperymenty przeprowadzone na myszach są obiecujące. W nieodległej przyszłości mają zostać przeprowadzone testy z udziałem ludzi.



Innowacyjny preparat to hydrożel nasycony lekami stymulującymi wzrost naczyń krwionośnych i łagodzącymi stany zapalne.



- Przetestowaliśmy to na myszach laboratoryjnych, aby ustalić, czy jest w stanie naprawić mózg i doprowadzić do wyleczenia w modelu udaru mózgu. Badanie wykazało, że nowa tkanka mózgowa może zostać zregenerowana - powiedział prof. Thomas Carmichael, główny autor badań.



Warto zaznaczyć, że innowacyjny żel jest w pełni biodegradowalny. Po zakończonym procesie leczenia pozostaje tylko nowa tkanka. Na razie jednak nie ma pewności, że odbudowanie uszkodzonej tkanki jest równoznaczne z poprawą zachowań motorycznych.