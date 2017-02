Zawodowi piłkarze narażeni na demencję

Częste uderzenia piłki głową podczas piłkarskiej kariery mogą być związane z długoterminowym uszkodzeniem mózgu - tak wynika z ustaleń brytyjskich naukowców.

Zdjęcie Główkowanie może powodować demencję /AFP

Mimo swojej nazwy, w piłce nożnej niezwykle istotne są także uderzenia futbolówki głowami. Można w ten sposób zdobywać gole albo bronić dostępu do własnej bramki. Okazuje się jednak, że często "główkujący" piłkarze są bardziej narażeni na rozwój demencji w starszym wieku.



Dawn Astle, córka byłego reprezentanta Anglii i napastnika drużyny West Bromwich Albion - Jeffa Astle'a - który zmarł w wieku 59. lat, jest przekonana, że występująca u ojca demencja była konsekwencją jego karierą piłkarską. Śledztwo przeprowadzone w 2002 r. wykazało, że wielokrotne uderzenia piłki głową przyczyniły się do urazu mózgu Astle'a.



- W śledztwie koronera, próbowano zamieść przyczynę śmierci ojca pod dywan. Nie chcieli, by wyszło na jaw, że piłka nożna okazała się dla niego zabójcza. Niestety, tak mogło jednak być - powiedziała Dawn Astle.



Jeff Astle był w bardzo dobrej formie fizycznej i psychicznej, gdy w wieku 55 lat zdiagnozowano u niego wczesną postać demencji. Pod koniec życia "nawet nie wiedział, że kiedykolwiek był piłkarzem".



- Piłka nożna zabrała mu wszystko, co kiedykolwiek mu dała - powiedziała Dawn Astle.



Naukowcy z Uniwersytetu Londyńskiego i Uniwersytetu Cardiff zbadali mózgi pięciu osób, które za życia były profesjonalnymi piłkarzami i jednej osoby, która przez większość życia grała w piłkę amatorsko. Wszyscy uprawiali sport przez średnio 26 lat, a demencję stwierdzono u nich po przekroczeniu 60. roku życia.



W 4 zbadanych przypadkach na 6, naukowcy stwierdzili chroniczną encefalopatię pourazową (CTE), występującą także w innych sportach kontaktowych.



- Kiedy zbadaliśmy ich mózgi podczas autopsji, zauważyliśmy rodzaje zmian, które występują u byłych bokserów, zmian, które są związane z wielokrotnymi uszkodzeniami mózgu znanymi jako CTE. Po raz pierwszy udało nam się wykazać, że urazy głowy występujące w młodym wieku wpływają na rozwój demencji - powiedział prof. Huw Morris z Uniwersytetu Londyńskiego.



W przebadanych mózgach stwierdzono również objawy choroby Alzheimera i zmiany naczyń krwionośnych, które mogą prowadzić do demencji. Prawdopodobnie była to kombinacja czynników, która przyczyniła się do wystąpienia demencji u piłkarzy.



- Przyczyny demencji są złożone - prawdopodobne że są one kombinacją wieku, stylu życia i czynników genetycznych. Potrzebne są dalsze badania, które rzucą światło na czynniki stylu życia, takie jak zawodowe uprawianie sportu - powiedział dr David Reynolds z organizacji Alzheimer Research UK.



Poprzednie badania przeprowadzone na bokserach i zawodnikach futbolu amerykańskiego sugerują, że powtarzające się uderzenia głowy mogą spowodować trwałe i postępujące uszkodzenia mózgu. Do tej pory jednak nie odnotowano przypadków CTE u piłkarzy.



The FA - angielski związek piłki nożnej - obiecał przyjrzeć się bliżej opublikowanym badaniom i zapewnia pełną wolę do współpracy.