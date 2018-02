Zapomniany antybiotyk wraca do łask

​Stale rosnąca antybiotykooporność zmusza lekarzy do sięgnięcia po niechciane niegdyś leki.

W latach 70. ubiegłego wieku kilka zespołów naukowców zidentyfikowało oktapeptyny jako posiadające właściwości antybakteryjne. Ale w tym czasie odkrywano ok. 20-30 nowych antybiotyków rocznie, więc oktapeptyny pominięto ze względu na zainteresowanie innymi lekami zwanymi polimyksynami.

Dzisiaj polimyksyny, takie jak kolistyna, tracą swoją skuteczność z powodu rosnącej oporności na antybiotyki. Ponieważ odkrywamy zaledwie 2-3 nowe antybiotyki rocznie, naukowcy ponownie zainteresowali się oktapeptynami.



Oktapeptyny są szczególnie interesujące z powodu możliwości zwalczania bakterii Gram-ujemnych, takich jak Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae czy Yersinia pestis. Bakterie Gram-ujemne są trudniejsze do zwalczania. Od ponad 30 lat nie wprowadzono na rynek żadnej nowej klasy antybiotyków zwalczających bakterie Gram-ujemne.



Prof Matt Cooper opublikował w "Cell Chemical Biology" artykuł o syntezie silniejszych oktapeptyn, pokazując, że są one skuteczne u myszy, nawet do zwalczania bakterii opornych na polimyksyny. Naukowcy mają nadzieję, że koncerny farmaceutyczne ponownie zainteresują się oktapeptynami i wkrótce na rynku pojawi się nowa klasa antybiotyków.