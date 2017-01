Wyrostek robaczkowy jednak jest potrzebny

Wyrostek robaczkowy jest powszechnie uznawany za narząd ewolucyjnie zbędny, który prędzej czy później trzeba będzie usunąć. Okazuje się, że wcale tak nie jest, a wyrostek robaczkowy spełnia ważną rolę w naszym organizmie!

Zdjęcie Wyrostek robaczkowy jednak nie jest zbędny? /©123RF/PICSEL

U człowieka wyrostek robaczkowy ma postać ślepo zakończonej cewki o zmiennej długości, najczęściej 8-10 cm, rzadko przekraczającej 20 cm. Badania wykazały, że wśród 70 proc. wszystkich grup żyjących dzisiaj gryzoni i ssaków naczelnych znajdują się gatunki obdarzone wyrostkiem robaczkowym. Niestety, większość osób kojarzy wyrostek robaczkowy tylko z zapaleniem tego narządu, spowodowanym zatrzymaniem treści pokarmowej i będącym przyczyną ostrego bólu brzucha.



Naukowcy z Arizona College of Osteopathic Medicine odkryli, że wyrostek robaczkowy może służyć jako "rezerwuar" dla pożytecznych bakterii jelitowych. Zespół kierowany przez prof. Heather Smith prześledził ewolucję wyrostka robaczkowego poprzez analizę jelita ślepego 533 różnych ssaków - m.in. bobrów, królików czy wombatów. Ich badania wykazały, że wyrostek robaczkowy wyewoluował niezależnie co najmniej 30 razy w kilku oddzielnych liniach ssaków. Mimo iż zawsze pojawiał się jako dodatek, to prawie nigdy nie znikał. To zrodziło sugestię, że być może narząd ten ma jakąś korzystną funkcję.

Reklama

Graj razem z nami dla WOŚP! Wesprzyj Orkiestrę na pomagam.interia.pl

Zespół Smith chciał sprawdzić czy czynniki ekologiczne, takie jak dieta, klimat czy miejsce życia, miały wpływ na wykształcenie wyrostka. Zamiast tego odkryto, że gatunki z wyrostkiem mają wyższe średnie stężenie tkanki limfatycznej, co przekłada się na wyraźniejszą odpowiedź immunologiczną w jelicie ślepym.



Zdjęcie . /©123RF/PICSEL

Przeprowadzone w ostatnich latach badania wykazały, że tkanka limfatyczna może wspierać wzrost pożytecznych bakterii jelitowych. To prowadzi do wniosku, że wyrostek robaczkowy odgrywa swoją rolę w działaniu układu immunologicznego, będąc "bezpiecznym" domem dla pomocnych bakterii jelitowych.



Jeżeli ta teoria jest rzeczywiście prawdziwa, oznaczałoby to, że prewencyjne usuwanie wyrostka robaczkowego jest praktyką, której należy całkowicie zaprzestać.